Het antwoord van PSV op het transfergeweld van Ajax

Evenredig aan de tv-gelden en hoeveelheid vermogende investeerders lopen de bedragen die wereldwijd gemoeid zijn met transfers verder op. Als het regent in Engeland, druppelt het in Nederland. Al blijft het ten zuiden van PSV in het transferschema relatief droog.

Waar Ajax met de transfers van Hakim Ziyech afgelopen zomer (elf miljoen) en David Neres in de winter (minimaal twaalf, maximaal vijftien miljoen) aantoont een diepe graai in de geldbuidel niet te schromen, hanteert PSV een meer conservatief beleid. Over de seizoenen 2015/16 en 2016/17 haalden de Eindhovenaren volgens transfermarkt.de in totaal 74,6 miljoen euro binnen aan transfers, waarvan 58,6 afkomstig uit Engeland. Slechts 27 miljoen, 36 procent van de transferinkomsten, vloeide terug de transfermarkt in.



Transferbalans PSV

Seizoen Transferinkomsten Transferuitgaven Transferbalans 2015/16 57,5 miljoen 21,8 miljoen + 35,7 miljoen 2016/17 16,1 miljoen 5,25 miljoen + 10,85 miljoen





Nu is een positieve transferbalans voor Nederlandse clubs eerder regel dan uitzondering. Naast als middel om de kwaliteit van de selectie op peil te houden of zelfs te verbeteren dienen transfers vanuit Nederlands perspectief vooral als inkomstenbron. Veel meer dan in bijvoorbeeld Engeland zijn transfers voor Nederlandse clubs een onmisbaar onderdeel van het verdienmodel.



Het verschil tussen Ajax en PSV, die allebei volop profiteerden van de nieuwe miljoenenorde op de transfermarkt, zit in de maximale transfersommen van uitgaande transfers. Daarover zegt Phillip Cocu in gesprek met het Eindhovens Dagblad het volgende: "Wie de afgelopen jaren ons transferbeleid een beetje gevolgd heeft, ziet daarin wel een bepaalde lijn en kan ook concluderen welke bedragen we maximaal uitgeven. Daar hebben we ons ook nu aan gehouden."



Hoogste transfersommen betaald door PSV sinds 2013/14

Speler Transfersom Seizoen Adam Maher 8 miljoen 2013/14 Gastón Pereiro 7 miljoen 2015/16 Luuk de Jong 5,5 miljoen 2014/15 Héctor Moreno 5 miljoen 2015/16 Bart Ramselaar 4,75 miljoen 2016/17 Davy Pröpper 4,5 miljoen 2015/16 Jeffrey Bruma 3,5 miljoen 2013/14 Andrés Guardado 2,8 miljoen 2015/16 Nicolas Isimat-Mirin 2,4 miljoen 2015/16



In het seizoen 2013/14 betaalde PSV acht miljoen euro voor Adam Maher. Voor alle transfers nadien hoefde technisch manager Marcel Brands minder diep in de buidel te tasten. Het transferplafond van PSV ligt dus beduidend lager dan dat bij de Amsterdamse rivaal. Ajax kwam daar dit seizoen met Ziyech en Neres al twee keer bovenuit. Maar beschermt een hoger plafond ook beter tegen de regen?