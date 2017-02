Het ballenmeisje: Alejandra Maglietti

De twee tortelduifjes zijn immers nog steeds niet getrouwd. In het najaar van 2015 liet Gutiérrez via een raadselachtige tweet weten dat er iets moois aan kwam. Zijn fans en bekenden rekenden op een huwelijk, maar de 33-jarige middenvelder en het 31-jarige Argentijnse model zijn nog steeds 'in a relation'.



Gutiérrez speelde jarenlang voor Newcastle United. In die periode werd de 22-voudig Argentijns international getroffen door teelbalkanker. Na een succesvolle chemotherapie werd hij genezen verklaard. Sinds 6 september speelt Gutiérrez voor Defensa y Justicia, waar hij een eenjarig contract heeft getekend.



Zijn vriendin Alejandro Maglietti kwam op 27 oktober 1985 ter wereld in Resistencia, Argentinië. Haar vader heet Alfred, haar moeder Shirley en haar jongere zus luistert naar de naam Giuliana. Op haar 24e werd ze tijdens haar studie opgepikt door het bekende modellenbureau van Leandro Rud en brak nog datzelfde jaar door met een advertentie voor Doritos.



Ze werd gevraagd voor televisieoptredens en werd via haar bureau zelfs presentatrice. Op de Argentijnse televisie was ze te zien als gastvrouw in de programma's Acoso Textual, Infama en pablo y Pachu.



In 2011 werd ze tijdens de bekende parade in Av. San Bernardo in de stad met dezelfde naam uitgeroepen tot Miss Turismo Carretera 2011. Een titel met veel faam in Argentinië. Vele bekende modellen proberen de prijs jaarlijks in de wacht te slepen. Het leverde haar de Grote Plusmar Award op en hoofdmodel op de grootste autoshow van het land.



Op dit moment is Maglietti te zien in het programma BenditaTV op Canal 9. Ook maakt de 1,65 meter lange blondine deel uit van een popbandje Electro Stars. Daarin treedt ze samen op met drie topmodellen: Victoria Vanucci, Ivana Palotti en Dominique Pestaña. Over de kwaliteit van haar zangkwaliteiten valt te twisten.



Ook op social media is ze populair. De 31-jarige Argentijnse heeft 600.000 volgers op Instagram, 270.000 volgers op twitter en 627.770 likes op Facebook.