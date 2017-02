Ajax breidt eSports-team uit met Nederlands Kampioen FIFA 17

Ook nu de poorten van de transfermarkt al gesloten zijn komt Ajax nog met transfernieuws. Dani Hagebeuk is de nieuwste versterking van de Amsterdammers. Hij zal uitkomen in de fonkelnieuwe E-Divisie.

Daarmee is Ajax de eerste Nederlandse club die twee eSporters onder contract heeft. Met Koen Weijland hengelden de hoofdstedelingen eerder al een drievoudig wereldkampioen binnen.



Met Hagebeuk voegt Ajax daar nu de regerend Nederlands kampioen FIFA 17 aan toe. "Koen en Dani vullen elkaar goed aan. De uitbreiding van ons eSports-team past goed binnen onze ambitie", zegt directeur Edwin van der Sar op de officiële clubsite.





"Een dubbele bezetting is, ook bij eSports, belangrijk om elkaar naar een hoger niveau te tillen. Dani is talentvol en heeft dit jaar veel toernooien op zijn naam geschreven, waaronder het Nederlands Kampioenschap. Koen is daarnaast belangrijk met zijn aanvoerdersrol binnen het team."Hagebeuk zelf is verheugd met zijn aanstelling bij Ajax. "Ik ben mijn hele leven al Ajax-fan. Op een bepaald moment kom je erachter dat voetballen bij Ajax te hoog gegrepen is. Des te mooier natuurlijk dat ik op deze manier het rood en wit van Ajax toch mag vertegenwoordigen."