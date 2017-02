Transferoverzicht Tweede en Derde divisie winter 2017

Niet alleen de transferwindow in de Eredivisie en Jupiler League is op slot gegaan. Ook in de Tweede divisie en Derde divisie mogen geen transfers meer worden uitgevoerd.

De afgelopen periode hebben de bewuste clubs diverse mutaties ondergaan. Dat gebeurde voor het eerst in de historie op amateurgebied. Om het overzicht te bewaken, zetten we hier alles op een rij. De transfers vanaf 1 november zijn meegenomen.



Tweede divisie



AFC Amsterdam

NIEUW:

WEG: Jordi van Gelderen (SC Teutonia Watzenborn-Steinberg), Pepijn Kluin (gestopt)



Jong AZ

NIEUW:

WEG: James Efmorfidis (AE Larisa)



BVV Barendrecht

NIEUW:

WEG:



Excelsior Maassluis

NIEUW:

WEG:



GVVV

NIEUW: Jamarro Diks (AS Trencin), Soufiane Laghmouchi (AFC United Solna)

WEG: Paddy John (onbekend)



Koninklijke HFC

NIEUW:

WEG:



HHC Hardenberg

NIEUW: Junior Albertus (FC Emmen; gehuurd), Derre Kwee (clubloos), Derian Reinders (FC Emmen; gehuurd)

WEG:



VV Katwijk

NIEUW:

WEG:



Kozakken Boys

NIEUW:

WEG: Django Binder (Oude Maas), Sem van der Pijl (VV Dongen; verhuurd), Berry Powel (IJsselmeervogels; verhuurd)



FC Lienden

NIEUW: Simon van Beers (Achilles'29), Danny van den Meiracker (Spakenburg), Kars Vierwind (FC Oss), Frank Wiafe Danquah (Fortuna Sittard)

WEG: Alex van Eem (SVL), Mark Fennebeumer (csv Apeldoorn; verhuurd), Benny Geerts (onbekend), Jordie van der Laan (JVC Cuijk), Wesley van Merkestein (Germania Groesbeek)



SV Spakenburg

NIEUW: Thijs Hendriks (Achilles'29), André Krul (IWaki FC), Christian Supusepa (clubloos)

WEG: Danny van den Meiracker (FC Lienden)



Jong Sparta Rotterdam

NIEUW:

WEG: Akram Salhi (onbekend)



sv TEC

NIEUW: Daan Disveld (FC Den Bosch), Barry Maguire (Sarpsborg 08), Josemar Makiavala (Desportivo Primeiro de Agosto), Gianluca Maria (JVC Cuijk), Migiel Zeller (Achilles'29; gehuurd)

WEG: Eftal Elmas (Theole), Kay Huijgens (Achilles Veen), Kengo Ishikawa (AGOVV), Vincent Janssen (SCZ), Jos Peltzer (vv Woezik)



De Treffers

NIEUW:

WEG: Cendrino Misidjan (VVV-Venlo)



Jong FC Twente

NIEUW:

WEG:



vv UNA

NIEUW: Brian Boogers (AChilles'29; gehuurd), Lionel Nshole Makondi (clubloos)

WEG: Gianni Kimvwidi (onbekend), Jorn Wagener (Achilles Veen)



Jong Vitesse

NIEUW: Imad Najah (clubloos)

WEG:



VVSB

NIEUW:

WEG: Giovialli Serbony (Rijnsburgse Boys)



Derde divisie Zaterdag



Jong Almere City

NIEUW:

WEG:



ASWH

NIEUW:

WEG:



VV Capelle

NIEUW: Carlo de Reuver (sbv Excelsior; gehuurd)

WEG:



DVS'33 Ermelo

NIEUW:

WEG:



Jong FC Groningen

NIEUW:

WEG:



Harkemase Boys

NIEUW:

WEG: Marco Biegel (onbekend), Rolf Dijk (onbekend), Stefan Korf (onbekend)



SV Huizen

NIEUW:

WEG:



FC Lisse

NIEUW: Rowdy van der Putten (SC Cambuur)

WEG:



ODIN'59

NIEUW:

WEG:



ONS Boso Sneek

NIEUW:

WEG:



Quick Boys

NIEUW: Hermann Kabasele (onbekend)

WEG: Mohamed el Osrouti (onbekend)



Rijnsburgse Boys

NIEUW: Giovialli Serbony (VVSB)

WEG: Sven Verlaan (onbekend)



FC Rijnvogels

NIEUW:

WEG:



SVV Scheveningen

NIEUW:

WEG: Rensy Barradas (onbekend), Angelmo Vyent (onbekend)



SteDoCo

NIEUW: Gino Boers (FC Dordrecht)

WEG:



Jong FC Volendam

NIEUW:

WEG:



VVOG

NIEUW:

WEG:



IJsselmeervogels

NIEUW: Soufian Moro (onbekend), Berry Powel (Kozakken Boys; gehuurd), Ingólfur Sigurdsson (KH Reykjavik)

WEG: Maikel de Harder (DOVO), Justin Rood (onbekend), Mitchel Rood (onbekend)



Derde divisie Zondag



Jong Achilles'29

NIEUW:

WEG:



Be Quick 1888

NIEUW:

WEG:



Jong FC Den Bosch

NIEUW:

WEG:



asv De Dijk

NIEUW:

WEG:



VV Dongen

NIEUW: Sem van der Pijl (Kozakken Boys; gehuurd)

WEG:



EVV

NIEUW:

WEG:



Jong De Graafschap

NIEUW:

WEG: Aron de Koning (DOVO)



HBS

NIEUW: Paul van der Helm (Fortuna Sittard)

WEG: Arthur van der Kaay Rijers (gestopt)



usv Hercules

NIEUW: Halldór Arnarsson (IR)

WEG:



HSC'21

NIEUW:

WEG:



SV Juliana'31

NIEUW:

WEG:



JVC Cuijk

NIEUW: Jordie van der Laan (FC Lienden)

WEG: Shant Bedrosian (onbekend), Gianluca Maria (sv TEC)



Magreb'90

NIEUW:

WEG: Medhi Naqqadi (onbekend)



OFC Oostzaan

NIEUW: Sofian Akouili (clubloos), Donny Reugebrink (Go Ahead Eagles)

WEG:



OJC Rosmalen

NIEUW:

WEG: Jaouad Chraou (KFC Houtvenne)



Quick'20

NIEUW:

WEG:



UDI'19/Beter Bed

NIEUW:

WEG: Gerke van den Akker (gestopt)



Westlandia

NIEUW:

WEG: