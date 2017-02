Dit vindt een Braziliaanse FM-scout van Ajax-aanwinst David Neres

Freitas is binnen Brazilië hoofdonderzoeker voor het computerspel Football Manager en was in het verleden werkzaam voor onder andere Sky Sports. Hij is veel bezig met het scouten en beoordelen van voetballers en kent Neres dus al een tijdje.



Wat voor speler is hij?



“Hij speelt voornamelijk als een buitenspeler en kan op beide flanken uit de voeten. Hij is best sterk, snel, kan goed dribbelen en heeft een uitstekende techniek. In de lucht is hij echter niet goed en zijn passing is niet slecht, maar kan nog verbeteren.”



Met maar acht wedstrijden in het eerste team van Sao Paulo op zijn naam, is Neres heel onervaren. Waarom is hij nu al minimaal twaalf miljoen euro waard?



“Hij speelde misschien niet heel veel wedstrijden in 2016, maar Sao Paulo had grote plannen met hem in 2017. Daarom wilden ze hem eerst niet verkopen en gingen ze alleen overstag bij een hoger bod van Ajax. De transfersom zegt meer over wat hij kan doen dan wat hij al gedaan heeft. Hij behoort tot de grootste talenten van Brazilië, maakte veel indruk in de wedstrijden die hij gespeeld heeft en heeft het tot zover goed gedaan in nationale jeugdteams.”



Hoe is de transfer ontvangen in Brazilië? Geloven Brazilianen dat Neres de juiste stap heeft gemaakt?



“Over het algemeen vinden mensen dat hij te vroeg is vertrokken. Als hij langer bij Sao Paulo gebleven was, had hij misschien naar een club in een grotere competitie kunnen gaan. Maar niemand twijfelt of hij succes gaat hebben bij Ajax.”



Neres is de op een na grootste transfer in de geschiedenis van Ajax en de druk op hem om te presteren zal enorm zijn. Moeten Ajax-fans misschien een beetje geduld hebben?



“Ja, ze moeten geduldig zijn. Neres komt pas net kijken en dit is de eerste keer dat hij in een buitenlands team speelt. De Nederlandse competitie zit ook anders in elkaar dan de Braziliaanse. Maar dat is niet meer dan normaal in het begin. Ik verwacht dat hij zichzelf zal aanpassen en uiteindelijk een belangrijke speler voor Ajax wordt.”