Hoedt: "Gevoel dat Stefan en ik goed duo vormen"

“ Het is gewoon eenvoudiger om in je moedertaal te spreken”

Onze landgenoten gaven daarmee hun visitekaartje af. "We hebben in de selectie veel goede verdedigers en daardoor is het niet vanzelfsprekend dat Stefan en ik samen het duo achterin vormen", vertelde Hoedt tegenover ELF Voetbal over de toekomst van het tweetal in het hart van de defensie.



De voormalige speler van AZ hoopt trainer Simone Inzaghi overtuigd te hebben na de prestatie in het Giuseppe Meazza Stadion. "Ik heb het gevoel dat we een goed duo vormen. In wedstrijden als vandaag moet je het dan ook allebei laten zien om in de toekomst weer de plekken af te dwingen. Als je ziet hoe sterk Inter op het moment is en hoe weinig kansen wij weggaven, kunnen we daar alleen maar blij mee zijn."



De sterspeler van de thuisclub, Mauro Icardi, kwam in de tweede helft in het veld. "Dat was nog wel een mooie strijd, maar uiteindelijk kreeg ook hij maar één kans. Die kans hielp ik nog om zeep door de bal aan te raken waardoor die niet op doel ging. Dat is mooi, want hij is natuurlijk wel een speler van wereldklasse."



Moedertaal

Op het veld spreken Hoedt en De Vrij Nederlands met elkaar. "Dat klopt, dat is gewoon eenvoudiger om in je moedertaal te spreken. Al zouden we ook in het Italiaans kunnen spreken, want ook die taal spreken we beiden goed. Daar hebben we ook hard voor moeten studeren om die taal te kunnen spreken."



Voordat hij ELF Voetbal te woord stond, gaf hij in vloeiend Italiaans zijn visie voor de verschillende Italiaanse tv- en radiostations. Zo overtuigend als hij die interviews gaf, zo overtuigend heerste de lange verdediger ook in het veld. "We hadden de wedstrijd eerder moeten beslissen", vervolgde hij over de 1-2 overwinning. Marcelo Brozovic bracht zes minuten voor tijd daardoor nog de spanning terug namens Internazionale.



Hoedt: "We creëerden veel meer kansen. Vooral in de eerste helft waren we veel sterker, maar uiteindelijk hebben we gewonnen en daar gaat het om. Ik kreeg in de eerste helft onterecht een gele kaart, ik viel over mijn tegenstander heen en niet andersom. In de tweede helft kreeg ik wederom een overtreding tegen en wellicht leek het even erop dat ik nogmaals geel zou gaan krijgen, omdat de overtreding net buiten de 16 werd gemaakt."



Tweede gele kaart

"Zelf vond ik het echter lachwekkend, aangezien ik volledig de bal speelde. Een tweede gele kaart zou dan ook absoluut niet terecht zijn geweest. Ondanks de gele kaart in de eerste helft speelde ik het in de tweede helft met een kaart op zak uitstekend uit." Hoedt kreeg ook nog twee kansen om zelf doelpunten te maken. Uit twee corners kwam de bal op het hoofd van de sterke Nederlander.