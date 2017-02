Hoedt: "Laten zien dat Stefan en ik in de basis horen"

“ Dat was nog wel een mooie strijd, maar uiteindelijk kreeg ook Icardi maar één kans.”

Hoedt was tevreden over de samenwerking met zijn landgenoot. "Ik denk dat we een goed duo vormen. In wedstrijden als vandaag moet je het ook allebei laten zien om in de toekomst weer de plekken af te dwingen. Als je ziet hoe sterk Inter op het moment is en hoe weinig kansen wij weggaven, kunnen we daar alleen maar blij mee zijn", aldus de ex-speler van AZ tegen ELF Voetbal.



Ook al spreken ze allebei prima Italiaans, op het veld praten Hoedt en De Vrij Nederlands met elkaar. "Dat klopt, het is eenvoudiger om in je moedertaal te spreken. Al zouden we elkaar ook in het Italiaans kunnen coachen. We hebben daar niet voor niets hard voor gestudeerd. Bovendien spreken we Italiaans met onze teamgenoten en omdat we meer verdedigers in de selectie hebben is het ook niet vanzelfsprekend dat Stefan en ik altijd samen spelen."



Icardi

Hoedt zag in Milaan hoe teamgenoten Anderson en Lucas Biglia voor Lazio scoorden. In de slotfase bracht Marcelo Brozovic de spanning nog even terug. Inter bracht ook nog aanvaller Mauro Icardi binnen de lijnen. "Dat was nog wel een mooie strijd, maar uiteindelijk kreeg ook hij maar één kans. Die kans hielp ik nog om zeep door de bal aan te raken waardoor die niet op doel ging. Dat is mooi, want hij is natuurlijk wel een speler van wereldklasse."



Kansen

De zege op Inter vond Hoedt meer dan terecht. "We creëerden veel meer kansen. Vooral in de eerste helft waren we veel sterker, maar uiteindelijk hebben we gewonnen en daar gaat het om. Ik kreeg in de eerste helft nog onterecht een gele kaart. Ik viel over mijn tegenstander heen en niet andersom. Ondanks de gele kaart in de eerste helft speelde ik het in de tweede helft met een kaart op zak uitstekend uit."



Hoedt kreeg nog twee kansen om ook op het scorebord te komen. Twee keer was hij uit een corner dicht bij met een kopbal. "Die eerste was lastig, maar dat die tweede niet erin ging was echt balen. Maar aan de andere kant ben ik vooral blij dat we ook vanuit corner dit soort kansen creëren. Als we zo doorgaan, gaat die bal er vast eens in", besluit Hoedt.