Video: Oost-Europese clubs missen met opzet penalty's

Het betreft hier de oefenwedstrijd tussen Astra Giurgiu en Pogon Szczecin. De Roemeense ploeg kreeg als eerste een dubieuze strafschop toegewezen na een vermeende overtreding in een scrimmage bij een corner. De aanvoerder van Astra schoot de bal met opzet in de handen van de doelman van Pogon.



Dit was tegen het zere been van de scheidsrechter. De strafschop moest opnieuw worden genomen. De tweede inzet werd keurig naast geschoten. Ook de Poolse opponent kreeg een strafschop cadeau en ook zij weigerden de strafschop te benutten... Kijk en oordeel zelf.