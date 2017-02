FC Twente lijkt gered met 25,4 miljoen euro gemeenschapsgeld

Een deel van dat bedrag is een lening, het andere deel is een garantstelling. Met dat bedrag kan de club in maart twee financiers terugbetalen. Gebeurt dat niet, dan gaat de club alsnog kopje onder en lijkt de reddingsoperatie van de afgelopen periode vergeefs.



De twee bedragen, die nog een flinke som krijgen, zijn ING en XXIII Capital. Vooral op de lening van het Engelse bedrijf zit een hele hoge rente, die de club nu maandelijks veel geld kost. "Als wij het pakket van 25,4 miljoen effectueren en de raad gaat akkoord, dan kunnen die leningen worden afgelost en gaan de rentelasten omlaag", zegt wethouder Eelco Eerenberg tegenover TC/Tubantia.



"FC Twente heeft nu het geld niet om het totale bedrag te betalen, dus er is geld nodig. Wij zitten er als gemeente nog steeds met 17 miljoen euro in, als Twente in maart niet aan de eisen van ING en XXIII Capital kan voldoen, dan hebben wij ook een probleem. Dus dit is goed voor ons en voor Twente."



Minder geld nodig



De garantstelling was eerder vastgesteld op een bedrag van 32 miljoen euro. "Dat het pakket is aangepast heeft simpelweg te maken met het feit dat het beter gaat met FC Twente. Er is minder geld nodig", legt Eerenberg uit. Ook andere crediteuren die nog goed tegoed hebben, zoals het bedrijfsleven, hebben de garantstelling verlaagd.



Het bedrag van 25,4 miljoen vormt een eenvoudige optelsom, laat hij tegenover het regionale dagblad weten. Daar zit de 17 miljoen euro in die FC Twente van de gemeente heeft geleend en de bedragen die Twente nog moet betalen aan ING en het Engelse bedrijf. De club moet zelf ook nog een bijdrage leveren, de zogeheten staatssteunpremie. Dat is nodig om te voorkomen dat de garantstelling wordt gezien als staatsteun.



De wethouder verwacht dat het onderwerp in februari op de agenda van de raad van Enschede staat.