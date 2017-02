De Vrij: "Extra derby tegen Roma en Kevin zou speciaal zijn"

Lazio bleek dinsdagavond te sterk voor Internazionale (1-2). De Vrij begon net als landgenoot Wesley Hoedt in de basis. De 30-voudig international keek tevreden terug op de overwinning in Milaan. "We winnen redelijk eenvoudig, ondanks deze uitslag. We hadden de wedstrijd veel eerder moeten beslissen", zegt De Vrij tegen ELF Voetbal.



"Na de rode kaart bij Inter kwamen we uit de penalty op 0-2 en dan is het een kwestie van de wedstrijd uitspelen. Maar ja, dan pakken we zelf ook nog een rode kaart en krijgen we een late tegengoal. Dan neemt de druk nog even toe. Maar uiteindelijk staan we in de halve finale en dat is de belangrijkste zaak", aldus de 24-jarige verdediger.



Strootman

In die halve finale wacht mogelijk een Romeinse derby. "Het zou heel speciaal zijn wanneer we in de halve finale tegenover Roma en Kevin Strootman staan. De derby van Rome is echt een topwedstrijd. Bij de start van het seizoen, wanneer het wedstrijdschema bekend wordt gemaakt, merk je al dat de mensen in Rome uitkijken naar derby's. Maar goed, Roma en Kevin moeten eerst winnen van Cesena..."



De overwinning op Inter was goed voor het vertrouwen van Lazio, dat zondag in Rome verloor van Chievo Verona. "Dat was ongelofelijk. We schoten zo'n twintig keer op doel, zij één keer, maar die bal ging er gelijk in. Zo'n wedstrijd zou je van de honderd keer 99 winnen", vertelt De Vrij, die met Lazio ondanks de nederlaag vierde staat in de Serie A en daarmee uitzicht heeft op een Champions League-ticket.



"Het zou fantastisch zijn wanneer we ons plaatsen voor de Champions League, maar dat wordt wel heel lastig. Ook gezien de concurrentie. De komende weken moeten uitwijzen of we echt in aanmerking komen voor de Champions League", aldus de Nederlander.



Samenwerking

De Vrij vormt geregeld een centraal verdedigingsduo met Wesley Hoedt. Hij is tevreden over de samenwerking. "De trainer laat ons in de meeste wedstrijden van achteruit opbouwen, maar ik weet niet of dat de reden is dat hij voor ons kiest. Wesley is wel de enige linksbenige centrale verdediger en het is fijn om een rechts- en linksbenige verdediger centraal te hebben staan. Onze samenwerking is echt uitstekend in het veld. Dat komt wellicht ook omdat we buiten het veld veel met elkaar om gaan."