Tja. Er zijn plaatsen te bedenken, waar het minder goed toeven is. Viktoria Varga bevindt zich deze week in Oman.

In de Six Senses Zighy Bay om precies te zijn. De vriendin van Graziano Pellè bezoekt zon, zee en strand. Het is heerlijk weer zo te zien. Het weerhoudt het Hongaarse fotomodel er in ieder geval niet van om een aantal leuke kiekjes op haar Instagram-account te posten.





Een foto die is geplaatst door VIKTORIA VARGA (@vikyvarga) op 31 Jan 2017 om 8:10 PST

Een foto die is geplaatst door VIKTORIA VARGA (@vikyvarga) op 29 Jan 2017 om 6:41 PST