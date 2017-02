Sainsbury over opvallende transfer: "Was geshockeerd"

De transfer van Trent Sainsbury naar Internazionale was een van de meest opvallende transfers op de laatste dag van de winterse transferwindow. De Australische verdediger verruilde PEC Zwolle in de zomer van 2016 voor het Chineese Jiangsu Suning, maar keert na een halfjaar op huurbasis weer terug in Europa.