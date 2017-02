Lille, het Roda JC van Frankrijk. Of toch niet?

Roda JC was zeer actief op de winterse transfermarkt. De club uit Limburg versterkte zich met negen nieuwe spelers, waarvan er drie op de laatste dag van de transferwindow hun handtekening onder een (huur)contract zette. Ook in Frankrijk was er een club die de nodig spelers binnenhaalde op 'Deadline Day': LOSC Lille, alleen richt de Franse club zich op de lange termijn.

Gerard Lopez (foto) rondde half januari de gedeeltelijke overname van Lille af, waardoor de Spaans-Luxemburgse zakenman een meerderheidsbelang bij de Franse club in handen kreeg. Op het moment van de overname stond Lille op de veertiende plaats in de Franse Ligue 1 met 21 punten uit twintig wedstrijden. Lopez is geen onbekende in de sportwereld. Zo kocht hij in 2009 het Formule 1-team Lotus F1 Team en eerder CS Fola Esch, de voetbalclub waar hij als tiener voor speelde. Later had Lopez zijn zinnen gezet op een Franse club. In 2013 sprak Lopez met Lens en eerder met Olympique Marseille, maar tot een overname kwam het nooit.

Na maandenlange gesprekken bereikte hij in januari wel een akkoord met Lille. Volgens Michel Seydoux, voorganger van Lopez als voorzitter van Les Dogues, moet zijn opvolger 'een visie en een vermogen hebben om de club weer aan prijzen te helpen'. Die visie werd deze transferperiode duidelijk.

De Franse club versterkte zich op de laatste dag van de transferwindow met Anwar El Ghazi (Ajax), Ricardo Kishna (gehuurd van Lazio), Farès Bahlouli (Monaco), Xeka (gehuurd van Sporting Braga), Gabriel (Avai FC) en Jùnior Alonso (Cerro Porteno). Allemaal jonge buitenlandse spelers die nog een lange voetballoopbaan voor zich hebben en Lille aan nieuwe successen moeten gaan helpen. Ook moeten ze later de nodige centen opleveren, zoals spelers als Eden Hazard, Mathieu Debuchy en Yohan Cabaye in het verleden via Lille bij Europese topclubs terecht zijn gekomen.

Trainer Patrick Collot staat het komende halfjaar voor een lastige opgave. De trainer, die sinds afgelopen zomer werkzaam is bij de club, moet met de versterkingen een draaiend team zien te creëren. Veel tijd lijkt Collot niet te krijgen, want kersverse eigenaar Lopez zou komende zomer graag een nieuwe trainer willen aantrekken om het project tot een succes met te maken.