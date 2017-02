Deze zes huurlingen vertrokken zonder speeltijd bij Ajax

Gastón Sangoy (2004/2005)

In de zomer van 2004 verwelkomde Ajax twee jonge Argentijnen op huurbasis. Beiden speelden bij Boca Juniors en vielen op tijdens het Terborg Toernooi voor internationale jeugdteams. De Amsterdammers gingen niet over tot koop, maar besloten te huren. Een van de twee talenten was de negentienjarige spits Gastón Sangoy. Scoorde tegen Ajax in Terborg. Op De Toekomst ging het minder voortvarend. Een optreden in de Amsterdam Arena zat er nooit in. Na een jaar zat Sangoy's verblijf in Nederland erop en begon zijn nomadentocht. Hij zwierf langs tal van clubs, bivakkeerde in alle windstreken. Van Hapoel Ashkelon tot Arka Gdynia, het staat allemaal op het CV van Gastón Sangoy. Zijn verblijf in Amsterdam is overigens niet helemaal voor niets geweest. Het schijnt dat Ryan Babel het fameuze heupschot van hem geleerd heeft.





Gastón Sangoy in actie voor Jong Ajax tegen RKC Waalwijk



Sebastian Rusculleda (2004/2005)

Naast Sangoy stapte ook Sebastian Rusculleda in juli 2004 uit het vliegtuig vanaf Buenos Aires. Een linkermiddenvelder, eveneens negentien jaar. Ook zijn periode in Amsterdam zou zich vooral beperken tot het spelen van wedstrijden bij de beloften. Trainers van Ajax zagen al snel dat het nooit wat zou worden met Rusculleda. Die voorspelling kwam uit. Zijn rondtocht bracht hem niet verder dan clubs uit Chili, Colombia, Argentinië en Griekenland. Inmiddels is hij bijna 32 en slijt hij zijn dagen in zijn vaderland, bij degradatiekandidaat San Martín de San Juan.



Filipe Luís (2004/2005)

Veruit de meest succesvolle speler uit het rijtje. Kwam naar Ajax als potentiële opvolger van Maxwell, op dat moment een van de beste spelers in de Eredivisie. In tegenstelling tot zijn landgenoot kon Filipe Luís in Amsterdam geen potten breken. Ze zagen het niet zitten in de huurling van Figueirense, trainers Ronald Koeman en Danny Blind. Ondanks een verloren seizoen speelde Filipe Luís het WK Onder 20 in Nederland. Daarna ging het snel. De linksback bewees het ongelijk van de oefenmeesters bij Ajax. In de twaalf seizoenen die volgden speelde Luís voor Atlético Madrid, Chelsea en wederom Atlético. Voor de Seleção kwam hij inmiddels 29 keer uit. Ajax weet inmiddels dat het een linksback van topniveau in huis had.





Met Filipe Luís had Ajax goud in handen



Kerlon (2009/2010)

Tegenstanders wisten niet wat ze er mee aan moesten. Een razendsnel mannetje dat met de bal op zijn hoofd over het veld scheert. Een harde overtreding bleek meer dan eens de enige manier om Kerlon, in familiare kringen beter bekend als Kerlon Moura Souza, af te stoppen. Internazionale was onder de druk en haalde het wonderkind naar Europa. Het begin van het einde. Bij geen enkele club maakte Kerlon furore, zoals hij dat in het shirt van Cruzeiro wel deed. Een verhuurperiode bij Ajax leverde geen speelminuut op. Blessures speelden hem parten. Na zijn tijd in Amsterdam verdedigde de Braziliaan de kleuren van clubs als Fujieda MYFC, Miami Dade FC, Sliema Wanderers en Villa Nova. Anno 2017 beproeft Kerlon zijn geluk in Slowakije. Spartak Trnava durfde het aan om hem nog een kans te geven.



Zé Eduardo (2009/2010)

In de schaduw van Kerlon haalde het Ajax van Martin Jol nog een speler binnen op huurbasis. De pas achttienjarige Zé Eduardo kwam over van Cruzeiro. Potten breken kon de verdedigende middenvelder niet. "Hij heeft nog even tijd nodig om te wennen", merkte Jong Ajax-trainer Pieter Huistra al snel op. Dat wennen lukte niet. Ook niet bij zijn volgende clubs, Parma, Empoli en Padova. Daarna pas begon het echte clubhoppen. Na vele omwegen is Zé Eduardo, nog altijd pas 25 jaar, dit seizoen toe aan zijn twaalfde club. CA Bragantino. Tweede niveau van Brazilië.







Tim Krul (2016/2017)

De enige Nederlander is het lijstje. Eentje met een opmerkelijke carrière. Maakte op zeventienjarige leeftijd de stap van ADO Den Haag naar Newcastle United. Speelde sindsdien meer dan 150 wedstrijden in de Premier League. En acht interlands. Waaronder die ene. Die legendarische, in Salvador. En helaas ook die andere. Op de dramatische mat van Astana. Dat moment bleek uiteindelijk de aanleiding voor Kruls verhuurperiode aan Ajax, een klein jaar later. Nu gaat hij keepen AZ. Dat akelige ogenblik in Kazachstan was waarschijnlijk dus ook de opmaat voor het verdwijnen uit dit bijzondere rijtje: Jordi Cruijff, Rob Reekers, Willi Lippens, Wim Hofkens en Jerrel Hasselbaink. Oranje-internationals die nimmer in de Eredivisie speelden. Van het gezelschap 'huurlingen bij Ajax zonder speelminuut', eveneens bestaande uit zes (oud-)voetballers, neemt Tim Krul geen afscheid meer.





Tim Krul was bij Ajax uiteindelijk derde doelman, Diederik Boer streefde hem voorbij