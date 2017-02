Ook Caner Erkin geeft Frank de Boer nog een trap na

Frank de Boer werd in augustus 2016 aangesteld als de nieuwe trainer van Internazionale. Het Italiaanse avontuur van de trainer werd geen succes en De Broer kreeg na zijn ontsalg al meerdere malen een flinke trap na. Ook Caner Erkin doet een duit in het zakje.

“Mancini wilde mij en ik was blij met mijn transfer naar Inter Milan", zegt de verdediger, die door De Boer werd verhuurd aan Besiktas, tegen Milliyet. "Toen De Boer kwam, begreep ik hem niet. Hij kende niemand van ons en sprak drie of vier dagen niet met mij. Daarna vertelde hij dat niet meer op mij rekende, zonder uitleg."



Na 85 dagen als trainer van Inter zat de klus voor De Boer er al op. De trainer werd de laan uit gestuurd na de vierde nederlaag in vijf wedstrijden. Het team stond destijds twaalfde in de Serie A. Inter staat momenteel, onder trainer Stefano Pioli, op de vierde plaats.