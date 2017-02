Klok keert terug naar Schotse Premier League

Marc Klok is teruggekeerd in de Schotse Premier League. Onze landgenoot tekende een contract bij Dundee FC.

De 23-jarige middenvelder sloot daarmee een stage bij de zwarthemden succesvol af. Klok was eerder in het seizoen 2013/14 actief op het hoogste niveau in Schotland. Toen droeg de Amsterdammer het tenue van Ross County. Hij debuteerde tegen Celtic.





NEW SIGNING | We are delighted to announce the signing of Marc Klok @marcklok10 #thedee https://t.co/QlvxpptoCc — Dundee Football Club (@dundeefconline) 31 januari 2017

In oktober 2014 tekende hij een verbintenis bij het Bulgaarse Tsjerno More Varna. Hiermee won hij de Beker van Bulgarije en drie maanden later ook de Bulgaarse Supercup. Het afgelopen halfjaar was Klok actief bij Oldham Athletic in de League One. Zijn contract in Dundee loopt tot het einde van het seizoen.