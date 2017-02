'Studio vibes' met Royston Drenthe

Royston Drenthe is al een tijdje niet meer te bewonderen op het voetbalveld. In gesprek met ELF Voetbal gaf Drenthe eerder aan te hopen nog drie of vier jaar in het profvoetbal mee te kunnen. Een club heeft hij nu niet en hij richt zich op muziek. In de opnamestudio beleeft hij 'studio vibes', zo is te zien op zijn nieuwe Youtube-kanaal.