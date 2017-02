Hazard verwacht dat Manchester United tweede of derde wordt

Chelsea is bezig aan een sterk seizoen. De ploeg van trainer Antonio Conte staat al geruime tijd op de eerste plaats in de Premier League en het verschil met nummer twee Tottenham Hotspur bedraagt momenteel al negen punten.

Volgens Chelsea-aanvaller Eden Hazard wordt Manchester United, de huidige nummer zes van de ranglijst, op het einde van de rit tweede. “United heeft een slecht begin gehad, maar spelen nu al een aantal wedstrijden heel goed”, zegt hij tegenover Sky Sports. “Ze speelden gelijk tegen Stoke City, maar ze hebben goede spelers en een goed team. De trainer (José Mourinho, red.) is ook goed, dus ik denk dat zij tweede of derde worden.”



“Tottenham heeft ook een sterk team”, vervolgt de Belg. “We hebben daar verloren, maar toch denk ik dat Manchester United een grotere kans maakt om tweede te worden. Zij hebben meer ervaring. Dat is mijn mening, maar misschien heb ik het fout.”