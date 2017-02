Transfer ELFtal: Vol megatalenten, tongbrekers en comeback kids

Supertalent Martin Ödegaard, comeback kids Alexander Büttner en Kevin Diks, routinier Wout Brama; allen maakten ze deze winter een transfer naar een club uit de Eredivisie. In totaal werden er liefst 54 spelers binnengehaald door alle clubs op het hoogste niveau van Nederland. Roda JC was met negen aankopen het actiefst. Maar welke elf nieuwelingen vormen nu samen het beste elftal?

Om tot een goede formatie te komen was nog knap lastig. Hoewel spits Nicolas Anelka naar Kerkrade werd gehaald, zal hij niet op het veld actief zijn. Daardoor ontbreekt er in de meer dan vijftig aankopen een dusdanig goede spits, dat hij een plek in het elftal verdient. Dus is er gekozen voor een 4-4-2-formatie, met een ruit op het middenveld en voorin vleugelspelers die de ruimte krijgen om naar binnen te gaan.

Keeper: Tim Krul

Met Tim Krul en Warner Hahn heeft de Eredivisie twee doelmannen die na hun blessures weer minuten moeten gaan maken. Speelritme opdoen. Die eerste kan zomaar eens de reddende engel van AZ worden in de strijd om Europees Voetbal, terwijl de Feyenoord-huurling stadgenoot Excelsior van degradatie moet behoeden. Door zijn ervaring krijgt Krul de voorkeur in het ELFtal.



Is dit het gezicht van David Luiz? Nee, wel van de nieuwste aanwinst van sc Heerenveen!

Verdediging: Jonas Svensson, Kevin Diks, Wout Faes, Alexander Büttner

Met Jonas Svensson en Alexander Büttner heeft de Eredivisie er twee ervaren backs bij. De eerste moet bij AZ doorgroeien naar een Europese (sub)topper, terwijl Büttner na een aantal mislukte avonturen op jacht is naar eerherstel in de Eredivisie. Het centrum van de defensie is even jong als talentvol: Kevin Diks (20) moet bij zijn oude club rijpen voor het grote werk in de Serie A, terwijl Wout Faes (18) voor het eerste in zijn loopbaan het eens mag laten zien op het hoogste niveau. De Belg staat te boek als een enorm groot talent. Gezien zijn uiterlijk zou hij zomaar eens de nieuwe David Luiz kunnen zijn…



Hervin Ongenda debuteerde als een groot talent bij PSG, maar een doorbraak zat er in Parijs niet in. In Zwolle wel?

Middenveld: Wout Brama, Marco van Ginkel, Hervin Ongenda, Martin Ödegaard

De keuze op het middenveld was reuze. Van degelijke zekerheden, Wout Brama, tot aan tropische verrassingen: Hervin Ongenda. Die eerste moet onder Erik ten Hag groeien in een Sergio Busquets-achtige rol. Ongenda, die ook voorin uit de voeten kan, stond te boek als een van de grootste talenten van Paris Saint-Germain, maar de buitenspeler brak daar nooit echt door. Hopelijk is hij in Zwolle succesvoller dan Hachim Mastour. De keuze van Marco van Ginkel behoeft geen betoog; hij kan met zijn scorend vermogen beslissend worden voor PSV in de titelstrijd. Ook de keuze van Martin Ödegaard is niet verrassend. Het supertalent mag bij sc Heerenveen laten zien wat hij waard is. Tot dusver blijkt hij vooral talentvol en grillig, maar voor een oordeel is het nog veel te vroeg.



Ondanks deze goal kon Oussame Assaidi in Engeland nooit écht overtuigen. Lukt dat in Enschede wel?



Aanval: David Neres en Oussama Assaidi

Bij het ontbreken van een nummer negen mogen David Neres en Oussama Assaidi het voorin samen gaan uitmaken. Het Braziliaanse supertalent is volgens scouts en analisten echt van de buitencategorie. Het maakt de druk op flankspeler van Ajax niet minder groot. Assaidi toonde zich bij zijn rentree in de basis meteen weer even de zo succesvolle speler als in zijn tijd bij sc Heerenveen. Kan hij dat niveau volhouden in Tukkerland?

Formatie:

Krul Svensson Faes Diks Büttner Brama Van Ginkel Ongenda Ödegaard Neres Assaidi



Bij PSV was Zakaria Labyad een groot talent, bij Vitesse liet hij af en toe zien waarom. Wat wordt het in Utrecht?

Bank: Warner Hahn, Jos Hooiveld, Lorenzo Burnet, Mohamed El Makrini, Ouasim Bouy, Jordan Larsson, Ognjen Gnjatic, Zakaria Labyad, Elvis Manu, Kristoffer Peterson, Beni Badibanga.

Op de bank zitten veel bekende namen. Good old Mohamed El Makrini hoopt zijn niveau van in Leeuwarden ook aan de andere kant van het land te halen. Hetzelfde geldt voor Lorenzo Burnet en Elvis Manu. Jos Hooiveld moet voor routine zorgen achterin bij FC Twente, terwijl Jordan Larsson, Zakaria Labyad en Ouasim Bouy hun talent (wederom) mogen laten zien in de Eredivisie. Veder zijn er nog een aantal tropische verrassingen in Kerkrade, te weten Ognjen Gnjatic en Beni Badibanga. Beiden mogen vanwege hun naam, ware tongbrekers, alleen al niet ontbreken in het transfer EFtal.