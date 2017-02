De Cote d'Azur droomt: PSG niet langer onaantastbaar

Het is alsof de mistral in tegengestelde richting waait, op volle kracht tegen de muren van het Parc des Princes. Met Zlatan Ibrahimovic regeerde Paris Saint-Germain tussen 2013 en 2016 in de Ligue 1. Nu lijkt de geest uit de olielamp van Nasser Al Khelaïfi. Vanuit het zuiden rukken OGC Nice en AS Monaco op. Met de herboren Mario Balotelli en Radamel Falcao.