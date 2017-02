Crouch treedt in voetsporen Van Persie en Hasselbaink

Alan Shearer had slechts 124 duels op het hoogste niveau in Engeland nodig om deze mijlpaal te bereiken. De oud-spits van Newcastle is met 260 doelpunten de topscorer aller tijden van de Premier League. Wayne Rooney staat momenteel op de tweede plaats, maar met 70 doelpunten achterstand lijkt het onwaarschijnlijk dat hij de persoon is die Shearer zal onttronen.



Er zijn twee Nederlanders die minstens honderd doelpunten in de Premier League hebben gemaakt en natuurlijk is onze Robin van Persie er één van. Voor zijn eerste Engelse club Arsenal blonk hij vaak uit met mooie treffers. Vooral de volley tegen Charlton Athletic staat bij veel fans van The Gunners in het geheugen gegrift. Later maakte hij in het shirt van Manchester United nog drie jaar lang de ene wonderschone goal na de andere.



Niet Dennis Bergkamp of Ruud van Nistelrooy, maar Jimmy Floyd Hasselbaink is de andere Dutchman in het rijtje. In periodes bij Leeds United, Chelsea, Middlesbrough en Charlton Athletic trof hij 127 maal doel. De in Paramaribo geboren spits beleefde zijn beste seizoenen in dienst van Chelsea. Hij speelde meer dan 150 wedstrijden voor The Blues en scoorde daarin ruim 70 keer.



In de top 10 topscorers aller tijden in de Premier League is Thierry Henry de enige speler van niet Engelse komaf. De Fransman scoorde in twee periodes bij de Londenaren 175 keer.



Nicolas Anelka staat bekend als clubhopper en leek zelfs even in Kerkrade de nieuwe spits te gaan worden. Tijdens zijn profcarrière heeft hij bij meer dan tien clubs op de loonlijst gestaan. In de Premier League droeg hij het shirt van zes ploegen en maakte hij 125 doelpunten.