Statistieken bewijzen gelijk Bosz

Mitchell Dijks verdiende na een goede periode bij Willem II een tweede kans in Amsterdam. Onder Peter Bosz kreeg hij dit seizoen echter nauwelijks speeltijd. Inmiddels is de linksback tot komende zomer verhuurd aan het Engelse Norwich City. Middenvelder Daley Sinkgraven is nu de vaste linksachter bij de Amsterdammers, maar is dit wel terecht? We leggen de statistieken van Squawka naast elkaar en vergelijken de twee per 90 minuten.



In balbezit





Mitchell Dijks Daley Sinkgraven Aantal passes vooruit 17.75 18.37 Aantal passes achteruit 14.83 20.75 Totaal aantal passes 32.58 39.12 % succesvolle passes 86% 86% Beslissende passes 0.67 0.81 Kansen gecreëerd 0.67 1.06 Aantal schoten 0.08 0.50 Schotprecisie 0% 100%



Met de bal aan de voeten presteert de tot linksback omgetoverde Sinkgraven dus beduidend beter dan Dijks. Hoewel Dijks bekend staat als een back die graag mee naar voren gaat, geeft hij gemiddeld per wedstrijd minder beslissende passes en creëert hij minder kansen dan Sinkgraven. Daarnaast is het opvallend dat Sinkgraven vaker schiet dan Dijks en dit ook nog eens met veel meer precisie doet. Niet één schot van Dijks belandde tussen de palen, terwijl Sinkgraven een honderd procent score haalt.



Verdedigend





Mitchell Dijks Daley Sinkgraven Aantal gewonnen tackles 0.67 1.69 % gewonnen duels op de grond 36.84% 53.85% % gewonnen luchtduels 58.82% 41.94% Gemaakte overtredingen 1.08 1 Intercepties 1.50 2.69 Ballen weggewerkt 1.42 1.94



De linksbackpositie is voor Sinkgraven een totaal nieuwe wereld, maar hij blijkt ook verdedigend beter te zijn dan de doorgewinterde back Dijks. Het is niet verrassend dat laatstgenoemde met zijn postuur van bijna twee meter beter scoort dan Sinkgraven op het gebied van luchtduels. Dit is meteen het enige lichtpuntje in het verdedigende spel van de sterke linkspoot. De nieuwe eerste keus van Bosz is succesvoller als het gaat om duels die op de grond worden uitgevochten. Sinkgraven heeft meer intercepties, maakt minder overtredingen en verovert vaker de bal.



Volgens de statistieken is er dus geen speld tussen te krijgen: Daley Sinkgraven is terecht de eerste linksback van Ajax.