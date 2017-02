Basiself Feyenoord heeft perfecte leeftijd voor succes

De basisopstelling van Feyenoord heeft de ideale leeftijd om succes te boeken. Dat blijkt wel als we de huidige groep eens nauwkeurig onder de loep nemen. De gemiddelde leeftijd van de basiself is nagenoeg gelijk aan die van de opstelling ten tijde van de laatste twee grote successen van de Rotterdammers; de UEFA Cup-winst in 2002 en het veroveren van de landstitel in 1999.

Komende zondag zou het goed kunnen dat Giovanni van Bronckhorst start met de volgende elf: Jones (34); Karsdorp (22), Botteghin (29), van der Heijden (29), Kongolo (22); El Ahmadi (32), Vilhena (22), Toornstra (27); Berghuis (25), Jørgensen (26) en Elia (29). De gemiddelde leeftijd van deze startformatie bedraagt 27,36 jaar. Uiteraard kan het eventuele meespelen van Kuyt en/of Nelom dat getal nog iets verhogen.



UEFA Cup

We gaan terug naar 8 mei 2002. Die legendarische avond in De Kuip. Een ijzersterk Feyenoord won de UEFA Cup door Borussia Dortmund met 3-2 te verslaan. Terwijl het toch geen elftal was dat grossierde in talentvolle spelers. Buiten de vrije trappen van Van Hooijdonk zat de kracht van Feyenoord vooral in de teamgeest, de werklust en de juiste mix tussen ervaring en talent.





De elf die aan de aftrap verschenen tegen Dortmund waren: Zoetebier (32); Gyan (23)*, Van Wonderen (33), Paauwe (26), Rzasa (29); Bosvelt (32), Ono (22), Tomasson (25); Van Persie (18), Van Hooijdonk (32) en Kalou (24). Geen uitschieters naar boven, terwijl Van Persie duidelijk de benjamin van de groep was. Gemiddelde leeftijd? 27,32 jaar. Nagenoeg gelijk aan de huidige basiself.



*Basisspeler Brett Emerton miste de finale door een schorsing. Zijn vervanger Chris Gyan is slechts drie maanden ouder en heeft dus weinig invloed op de gemiddelde leeftijd.



Landstitel

Dan nog wat verder de clubhistorie in. Zondag 25 april 1999. Vijf speelronden voor het einde hield Feyenoord de schaal al omhoog. Waar in 2002 Van Persie en Ono nog zorgden voor een beetje technisch vernuft in het elftal, was dit in 1999 ver te zoeken. Nog meer was het een elftal dat doorvocht tot de laatste seconde. Tekenend was de uitwedstrijd tegen De Graafschap. Feyenoord keek in de tweede helft nog tegen een 3-1 achterstand aan, maar ging uiteindelijk met een 3-4 zege naar huis.





De leeftijden van het kampioensteam van 1999 lagen bijzonder dicht bij elkaar. Tijdens de kampioenswedstrijd bestond de startformatie uit: Dudek (26); Van Gobbel (28), Konterman (28), Van Wonderen (30), Paauwe (23); Van Gastel (27), Bosvelt (29), Tomasson (22); Kalou (21), Cruz (24) en Van Vossen (31). Wederom geen uitschieters naar boven, terwijl Kalou met zijn 21 jaar ook geen beginneling meer was.



2017

De gelijkenissen tussen 1999, 2002 en 2017 zijn treffend. Dirk Kuyt is de enige uitschieter dit seizoen, maar vaker en vaker zit de aanvoerder op de bank. Nu de selectie weer helemaal fit is, zou hij wel eens definitief uit het elftal kunnen vallen. Jones steekt er dan nog iets bovenuit, maar voor een keeper is 34 een prima leeftijd. Indien Van Bronckhorst alsnog kiest voor Vermeer als eerste doelman, is er zelfs geen enkele uitschieter meer. Karsdorp, Kongolo en Vilhena zijn de 'jonkies', maar lopen al jaren mee in de hoofdmacht van Feyenoord en speelden allemaal al interlands. Staat het Legioen over een paar maanden weer op de Coolsingel? Aan de balans tussen jong en oud zal het niet liggen…





Klik om te vergroten