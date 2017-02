Prikken in Portugal, van Dost tot Hasselbaink

Jimmy Floyd Hasselbaink (54 goals)

In de Nederlandse Eerste Divisie wilde het niet vlotten met Jimmy Floyd Hasselbaink. Bij Telstar scoorde hij nimmer en bij AZ, destijds ook actief op het tweede niveau, ging het al niet veel beter. In 46 competitiewedstrijden trof hij slechts vijfmaal doel. Het zijn cijfers die normaler zijn voor een verdediger dan voor een aanvaller. Het leek gedaan met de carrière van Hasselbaink, die in 1993 verder ging bij de amateurs van Neerlandia/SLTOVV.

In 1995 blies de uit Paramaribo afkomstige spits zijn carrière nieuw leven in. Het Portugese Campomaiorense gaf Hasselbaink een kans en dat bleek een gouden greep. In zijn eerste seizoen maakte hij twaalf goals, waarop het grote Boavista toehapte. Na opnieuw een ijzersterk seizoen (20 goals in 29 wedstrijden) stond de Europese top voor Hasselbaink in de rij. Leeds United, Atlético Madrid, Chelsea. Overal scoorde hij erop los. In Oranje was de concurrentie nét iets te machtig, maar met 23 interlands en negen doelpunten heeft de voormalig speler van Neerlandia toch ook een waardige interlandcarrière gehad.







Ricky van Wolfswinkel (28 goals)

Spits Ricky van Wolfswinkel is 28 jaar en speelt dit seizoen in de Eredivisie. Een ideale combinatie voor een karrevracht aan goals. Toch zal hij nog flink zijn best moeten doen om het doelpuntenaantal van zijn tijd in Portugal te verbeteren. Momenteel heeft hij er negen in liggen bij Vitesse, maar in Lissabon wist de Woudenberger nog net wat eenvoudiger het net te vinden. Twee seizoenen speelde Van Wolfswinkel bij Sporting en in beide jaargangen mikte hij veertien keer raak. Daar zat weliswaar een flinke lading strafschoppen bij, maar die moeten er ook in. Norwich City was overtuigd en telde tien miljoen euro neer voor de spits. Daar begon de droogte voor Van Wolfswinkel, die in de zomer van 2016 terugkeerde in de Eredivisie.



Pierre van Hooijdonk (19 goals)

Pi-Air wisselde tijdens zijn lange carrière regelmatig van club en ook in Portugal verbleef hij maar kort. Bij Benfica was hij in het seizoen 2000/2001 wel zeer succesvol. Met 19 competitiedoelpunten eindigde hij als tweede op de topscorerslijst van de Primeira Liga, achter de Braziliaan Pena. Een gemiste kans, want net in dat ene seizoen stond doelpuntenkanon Jardel niet onder contract in Portugal. Na één seizoen bij Benfica sloeg Feyenoord toe en daar hebben ze in Rotterdam nooit spijt van gehad.



Mitchell van der Gaag (18 goals)

De huidige trainer van Excelsior was in Portugal een grote meneer aan het begin van deze eeuw. Hij speelde weliswaar als verdediger, maar regelmatig pikte hij zijn doelpuntjes mee bij Marítimo Funchal. In de seizoenen 2002/2003 en 2003/2004 was hij opgeteld goed voor maar liefst twaalf treffers. Met name bij hoekschoppen zorgde hij met zijn kopkracht voor gevaar. Na zijn actieve carrière was hij als trainer ook werkzaam in Portugal. Eerst bij het vertrouwde Marítimo, later bij Belenenses. Zoon Jordan van der Gaag (18) staat tegenwoordig onder contract ben Benfica, dat hem dit seizoen verhuurt aan Estoril.







Overige Nederlandse doelpuntenmakers in Portugal:

Clyde Wijnhard (9)

Stijn Schaars (6)

Stan Valckx (5)

Marvin Zeegelaar (4)

Ola John (3)

Peter Houtman (3)

Bruno Martins Indi (2)

Darl Douglas (1)

Glenn Helder (1)

Arvid Smit (1)

Remco Boere (1)

Jorg Smeets (1)



Foto's: Pro Shots