De nieuwste PANNA! ligt vanaf nu in de winkels!

Siiiiiiii! De nieuwste PANNA! ligt vanaf nu in de winkels. Ons kidsmagazine staat vol met bijzondere verhalen van de voetbalsterren van nu en de toekomst. We gingen op bezoek bij Justin Kluivert, Christian Eriksen, Bart Ramselaar, Karim El Ahmadi, Denzel Dumfries en Sofyan Amrabat. En we spraken met Bankzitter FC Roelie! Dribbel dus nu naar de winkel en scoor snel de nieuwe PANNA!