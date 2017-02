'Fàbregas op weg naar Verenigde Staten'

Cesc Fàbregas verlaat Chelsea komende zomer voor een avontuur in de Major League Soccer. Althans, dat laat hij doorschemeren in een interview met Natacha Tannous. Eerder gaf de Spanjaard aan graag bij Chelsea te willen blijven, maar nu lijkt hij toch overstag te gaan.

Daarnaast sluit Fàbregas een overstap naar de Chinese Super League niet uit. "Mijn eerste plan is om naar de VS te vertrekken als ik het gevoel heb dat ik in Europa niet meer aan de bak kom. Maar je weet het natuurlijk nooit", aldus de routinier op de vraag of China hem interesseert.