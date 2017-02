Hoe Arsenal de spanning in de Premier League in handen heeft

Arsenal heeft de laatste kans om de titelstrijd in de Premier League weer enigszins spannend te maken. De formatie van Arsène Wenger gaat zaterdagmiddag (13:30) op bezoek bij koploper Chelsea. De eerste ontmoeting tussen beiden in de Premier League werd een prooi voor de The Gunners, maar juist die nederlaag betekende de grote kentering van Chelsea. Antonio Conte is Wenger nog altijd dankbaar.

Wie de mood van Chelsea-manager Antonio Conte na het met 3-0 verloren duel tegen Arsenal op 24 september 2016 wil weten, moet voor de grap zijn reactie hieronder eens terugkijken. Van de flamboyante manager die tijdens het EK Italië nog vol zelfvertrouwen, flair en passie stond te coachen, was na ruim een maand Chelsea helemaal niets meer over. De Engelse media speculeerden zelfs voorzichtig al over het ontslag van Conte. Zijn aanpak zou niet werken in de Premier League. Arsenal had er gretig van geprofiteerd.

Het was heftige een wake-up-call, voor wie Conte zijn collega Wenger nog altijd dankbaar mag zijn. Naar aanleiding van de blamage in het Emirates Stadium besloot de Italiaan namelijk om achterin meer zekerheid in te bouwen. Hij toverde het 3-4-3-systeem uit de hoge hoed, met een extra centrale verdediger in het centrum. Het legde hem geen windeieren. In de zes duels die volgde incasseerde de ploeg geen enkele treffer; won het elke keer en maakte het zelf liefst zeventien treffers. Regerend kampioen Leicester City (3-0), Mourinho's United (4-0) en het degelijke Everton van Ronald Koeman (5-0) werden weggespeeld.

Chelsea tot en met de blamage tegen Arsenal Wedstrijden Punten Doelpunten voor Doelpunten tegen 6 10 (gemiddeld 1,67) 10 (gemiddeld 1,67) 9 (gemiddeld 1,5)

Chelsea na de blamage tegen Arsenal Wedstrijden Punten Doelpunten voor Doelpunten tegen 17 46 (gemiddeld 2,70) 38 (gemiddeld 2,24) 7 (gemiddeld 0,41)

Door het 3-4-3 systeem heeft Chelsea aanvallend altijd een aantal opties over ten opzichte van de tegenstander. De centrale drie achterin staan bij de opbouw breed over het veld, waardoor er veel opties zijn voor keeper Thibaut Courtois. De backs, kunnen daardoor veel dieper staan en kunnen ook aanvallend gevaarlijk worden. Bijvoorbeeld door buitenom te gaan, waardoor er ruimte komt aan de rand van het strafschopgebied voor de middenvelders. Zij kunnen juist vanaf daar gevaarlijk worden.



Verdedigend vormen de backs juist de stabiele basis. Door van rol te wisselen en defensiever te staan, vangen zij de buitenspelers van de tegenstanders op. Daardoor kunnnen de drie centrale verdedigers in het centrum blijven staan en hoeven zij niet uit te stappen naar de vleugelspitsen. Het geeft Chelsea extreem veel kracht en zekerheid. Een tactische meesterzet van Conte. Als je meer wilt weten over die 3-4-3-tactiek, kijk dan vooral onderstaand filmpje eens:

Voor Arsenal lijkt het de laatste kans dit seizoen op de landstitel in Engeland. Vorig jaar ontbrak er een echte topploeg in de Premier League en hadden ze kunnen toeslaan, maar dat momentum werd gegrepen door Leicester City. Wéér niet voor Wenger. Zijn contract loopt na dit seizoen af bij Arsenal na ruim twintig jaar. Gaat hij verlengen of zit zijn tijdperk er na dit seizoen echt op? Je kunt je het bijna niet voorstellen. Om, in dat geval, af te sluiten met de landstitel, is een overwinning geboden. De achterstand op Chelsea is inmiddels negen punten. Een nederlaag zou het einde van de titeldroom betekenen.

Kan Arsenal, nadat het eerder Chelsea de wake-up-call gaf, Conte opnieuw van huiswerk voorzien? Kan Wenger een antwoord bedenken op het spelsysteem van Chelsea, dat in zeventien wedstrijden slechts één keer verloor, van Tottenham Hotspur (2-0). Een antwoord van Arsenal waardoor Conte opnieuw naar de tekentafel moet. Het lijkt nodig om de titelstrijd in Engeland nog spannend te maken. De Fransman kan het, al weet hij zelf dat nog het allerbeste. Made the impossible possible - Arsène Wenger.

Eerdere ontmoetingen dit seizoen:

Arsenal 1-0 (cs) Chelsea Arsenal 3-0 Chelsea Arsenal ? Chelsea