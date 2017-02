Berahino kan worden toegevoegd aan illuster rijtje drugsgebruikers

Dat meldt The Daily Mail. Berahino, die in januari voor 15 miljoen euro van West Bromwich Albion naar Stoke City verkaste, kwam sinds 10 september niet meer in actie. WBA meldde als reden van diens ontbreken telkens vage redenen als overgewicht en een trainingsachterstand. Dat blijkt nu dus gelogen.



Recreationele drugs



In september werd Berahino bij een out-of-competition-controle van de Engelse voetbalbond betrapt op het gebruik van een recreationele drugs. Dergelijke middelen, zoals cocaïne en cannabis, staan niet op de internationale dopinglijst, maar zijn wel verboden door de FA.



De Engelse bond straft de bewuste overtreders, maar brengt de naam van de bewuste voetballer niet naar buiten. Dit doet de FA, omdat de speler volgens de reglementen van het WADA (het Wereldantidopingagentschap) niets fout heeft gedaan. Een speler zal ook na diens rehabilitatie geen negatieve reacties ontvangen.



Een schorsing van de Engelse bond kan bij een eerste overtreding oplopen tot zes maanden. Stoke City, dat voorafgaand aan de miljoenentransfer werd ingelicht, besloot de overgang van Berahino toch door te zetten. "We waren op de hoogte", aldus Stoke-trainer Mark Hughes vrijdagochtend tijdens zijn wekelijkse persconferentie.



"Saido is acht weken geschorst geweest. We hebben hem tegen het licht gehouden, zoals we met elke aankoop, maar de gehele situatie heeft ons niet van mening doen veranderen."



Berahino is niet de eerste Engelse speler die wordt betrapt op drugsgebruik. Een willekeurige top drie van illustere voorgangers.







1. Paul Gascoigne



Paul Gascoigne ondernam vele pogingen, maar de middenvelder is nog altijd niet clean. Achteraf bleek dat hij tijdens het EK van 1996 al regelmatig naar de drugs greep. Daarna is de oud-speler van Tottenham Hotspur en Lazio Roma niet meer te houden. "Ik leefde voor het voetbal, maar dat was nu weg. Ik heb sindsdien zeker zestien lijntjes per dag gesnoven." In 2008 wordt Gaza opgenomen in het ziekenhuis na een mislukte zelfmoordpoging. Sindsdien is zijn gezondheid niet verbeterd.



2. Jake Livermore



Op 9 september 2015 loopt de middenvelder van Hull City tegen de lamp. Op 25 april greep hij na afloop van de gewonnen uitwedstrijd tegen Crystal Palace naar de cocaïne, omdat hij depressief zou zijn. Opvallend genoeg ontloopt hij een schorsing van de Engelse voetbalbond. De eenvoudig international verloor een jaar eerder op tragische wijze zijn pas geboren dochtertje.



3. Chris Armstrong



In september 2016 bleek de voormalige speler van Tottenham Hotspur een notoire drugsgebruiker. Tijdens een politie-inval wordt hij betrapt op het bezitten van cocaïne, cannabis en xtc. In 1995 werd hij door Spurs voor een recordbedrag van 4,5 miljoen pond overgenomen van Crystal Palace, maar al datzelfde jaar kreeg hij een schorsing van de FA achter zijn naam vanwege het roken van cannabis.