Wat hebben Cocu en Blind besproken? Nou dit!

De keuzeheer van Oranje besprak met coach Phillip Cocu de vorm van de potentiële internationals bij PSV. Eind volgende maand reist het Nederlands elftal voor een belangrijke wedstrijd in de WK-kwalificatiereeks af naar Bulgarije. Oranje moet daar winnen om uitzicht te houden op in ieder geval de tweede plek.



Blind bezoekt meerdere clubs bezoeken. PSV stond een tijdje echter niet op zijn lijstje. In de media belandde het nieuws dat Cocu en Blind geen telefonisch contact met elkaar konden krijgen. Later vertelde Cocu dat hij de keuzes van Blind niet altijd kon begrijpen.



De twee oud-internationals hadden in ieder geval genoeg te bespreken. Enkele punten op een rij:



1. Jeroen Zoet



In oktober passeerde PSV-keeper Jeroen Zoet 'op gevoel', nadat de sluitpost in eerdere duels geen slechte indruk had gemaakt. Zoet begrijpt de keuze nog altijd niet waarom Maarten Stekelenburg plotseling weer onder de lat moest staan.







2. Siem de Jong



Eindelijk was Siem de Jong fit. De aanvallende middenvelder, gehuurd van Newcastle United, werd daarop direct opgeroepen voor Oranje. Bij PSV had hij geen volledig duel gespeeld. Laat staan dat hij in de basis was gestart. Ook was Cocu enigszins verbaasd dat Siem de Jong na langdurige fysieke problemen na een paar wedstrijden weer opgeroepen werd voor Oranje.







3. Jetro Willems



Plotseling ontbrak de naam van de linksback in de selectie van Oranje. Terwijl de jongste speler ooit op een EK in de kwalificatiereeks voor het WK van 2018 telkens van de partij was geweest. Willems lijkt, nu zijn contract in Eindhoven met twee jaar heeft verlengd, echter zijn grote vorm weer terug te hebben gevonden. Maar ziet Blind dat ook?



4. Jorrit Hendrix



De middenvelder ligt goed bij bondscoach Danny Blind. De Limburgse PSV'er debuteerde op 1 september 2016 tegen Griekenland in het Philips Stadion voor Oranje. Nadien doorkruiste een blessure een doorgroei. Nu Hendrix fit is, zit hij op de bank. Selecteert Blind hem toch?



5. Luuk de Jong



Scoren lijkt hij verleerd, het zelfvertrouwen is hij verloren en koel voor de goal is hij allang niet meer. Maar bondscoach Danny Blind riep de aanvoerder van de Eindhovenaren altijd keurig op. Wat doet hij nu? En wat heeft Cocu hierover verteld? Nu Jürgen Locadia, die eerder al bij de (voor)selectie voor het Nederlands elftal zat, fit is, ontstaat er wellicht een luxe probleem.



De heren hebben veel te bespreken gehad. Wat zouden de uitkomsten zijn geweest? Laat je mening hieronder horen.