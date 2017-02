Video: Sergio Ramos ruilt shirt voor karbonade

Afgelopen zondag bedankt de centrale verdediger van Real Madrid het publiek na de 3-0 zege op Real Sociedad. De Spaanse international zag daarbij een bijzonder spandoek hangen van een jongen. 'Sergio, geef me jouw shirt, dan krijg je van mij een karbonade'.



Daar had Ramos dus wel oren naar. Met een lekker stuk vlees in de hand verliet hij het veld.