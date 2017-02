Van Bronckhorst hoopt dat Achahbar snel weer stappen gaat maken

Bij Feyenoord liet Achahbar, afkomstig uit de jeugdopleiding, zich regelmatig van zijn beste kant zien. Onder trainer Fred Rutten kreeg de behendige spits een aantal keer de kans. En met succes. Zo kopte Achahbar Feyenoord naar een overwinning tegen FC Dordrecht, scoorde hij tegen AZ en schoot hij Feyenoord langs PSV (onderstaande foto). Een jaar later deed trainer Giovanni van Bronckhorst nauwelijks een beroep op hem, waarna de kleine spits in de zomer van 2016 vertrok bij Feyenoord.

"Je houdt spelers die voor Feyenoord hebben gespeeld altijd in de gaten ", zegt Van Bronckhorst op de persconferentie. "Of dat nou spelers zijn die al enige tijd weg zijn of pas net. Het blijven toch talenten uit de Feyenoord Academy en ik heb zelf met ze gewerkt. Bijvoorbeeld via nieuwsberichten blijf je die jongens toch in de gaten houden."

"Voor Anass is het jammer hoe het nu gaat. Als je de stap van Feyenoord naar PEC Zwolle maakt, hoop je dat hij daar gaat presteren en stappen gaat maken die hij bij Feyenoord niet heeft gemaakt. Op dit moment blijkt dat voor hem nog moeilijk. Ik hoop dat hij die stappen uiteindelijk wel kan gaan zetten."

Het vertrek van Achahbar bij Feyenoord zorgde, vooral onder supporters, voor gefronste wenkbrauwen. De trainer van de Rotterdamse club hoeft zijn gelijk echter niet te halen. "We hebben keuzes gemaakt in spelers die we willen houden en waar we afscheid van willen nemen", zegt Van Bronckhorst. "Dat is in het belang van Feyenoord. Ik ben altijd positief en wens het beste aan iedereen, zo ook aan Anass."