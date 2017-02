Scharrel van Real-ster op heerlijke shoot op Cyprus

Inmiddels zet het Russische fotomodel haar carrière vrolijk door. Zo was ze afgelopen week op Cyprus voor een fotoshoot. In de badplaats Ayia Napa om precies te zijn. Heerlijk weer, zonnetje, go on!



Rodriguez was saillant genoeg op het moment van de affaire net voor het eerst geworden. De Colombiaanse international besloot bij zijn vrouw en kind te blijven.





When inspiration does not come to me, I go halfway to meet it. Когда вдохновение не приходит ко мне, я выхожу ему навстречу. #helga #summer Een foto die is geplaatst door Helga Lovekaty (@helga_model) op 23 Jan 2017 om 8:19 PST