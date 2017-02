Johan Cruijff wordt geëerd met speciaal Vijfje

Dat vormt die middag een onderdeel van de open dag van de Cruyff Foundation. De legendarische voetballer overleed vorig jaar. Hij zou in 2017 zeventig jaar zijn geworden.



"De familie vindt het een eer dat er een herdenkingsmunt komt en dat deze op een voor Johan dierbare dag wordt geslagen", aldus Carole Thate van de foundation namens de familie Cruijff.



Het Johan Cruijff Vijfje is onderdeel van een nieuwe serie herdenkingsmunten met sporticonen. Welke andere sporters ook een herdenkingsmunt krijgen is nog niet bekend. Het wordt een wettig betaalmiddel in Nederland, maar voor verzamelaars en liefhebbers worden er ook speciale zilveren en gouden versies geslagen.



Anchor: Voetbal Gokken

URL: http://www.voetbalgokken.nl