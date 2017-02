Video: Bijzondere tackle tijdens Afrika Cup

In de halve finale donderdagavond tussen Kameroen en Ghana werd een speler op een wel erg bijzondere manier van de bal gezet. Een verdediger van Ghana zette een sliding in, waarmee hij eerst de bal en vervolgens ook de man volledig meenam.



Het gebeurde in het strafschopgebied. Maar een penalty? Nee, hoor, de Afrika Cup kent haar eigen regels. Kameroen won overigens met 2-0 en staat zondag in de eindstrijd tegen Egypte.