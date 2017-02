Van Bronckhorst opgelucht over terugkeer 'afgevallen' El Ahmadi

De oefenmeester van de koploper in de Eredivisie sprak uit opgelucht te zijn met de terugkeer van de Marokkaanse international in Rotterdam. "Ik ben blij dat hij fit is. Hij is heel belangrijk in de opbouw, hij is een rustpunt die goed weet waar de oplossingen liggen. Hij is steeds beter geworden de afgelopen jaren. De competitiewedstrijden met El Ahmadi hebben we gewonnen, hij is echt een sleutelspeler voor ons. Voor wie hij terugkeert in het elftal zien jullie zondag."



El Ahmadi, die op de Afrika Cup met Marokko in de kwartfinale strandde op Egypte, is volledig fit. "Hij is wel afgevallen, ja. Hij zat in een andere omgeving in een ander ritme. We houden er rekening mee dat hij geen winterstop heeft gehad en monitoren zijn fitheid. Het is aan mij de taak om El Ahmadi tot het einde van het seizoen fit te houden, bijvoorbeeld met vrije dagen."







De kans is groot dat Eljero Elia zondag net als El Ahmadi tegen zijn oude club FC Twente in actie kan komen. De buitenspeler hervatte vrijdagochtend de groepstraining, nadat hij vanwege een lichte hamstringblessure de woensdag- en donderdagtraining moest overslaan.



"Eljero heeft vrijdag nog niet alles meegedaan, maar heeft wel stappen gemaakt ten opzichte van het begin van deze week", vertelde Van Bronckhorst. Na de zaterdagtraining zal definitief besloten worden of Elia inzetbaar is tegen zijn oude club. "Naar aanleiding van wat ik vandaag heb gezien, ziet het er goed uit."



Kenneth Vermeer



Van Bronckhorst kan zondag nog niet beschikken over Kenneth Vermeer. De doelman maakte afgelopen maandag zijn rentree in Feyenoord 2 tegen SC Cambuur 2, maar ontbrak de afgelopen dagen op het trainingsveld vanwege ziekte. Vermeer zal op maandag 13 februari eerst nog met de reserves tegen Heerenveen spelen. Pas daarna zal hij eventueel aansluiten bij de wedstrijdselectie.