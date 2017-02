Miss bumbum vindt naast Barça en Messi tweede passie

Cortez heeft letterlijk de bokshandschoen opgenomen. Ze oefent nu regelmatig op de bekende stoten en klappen. Haar inspiratie deed ze daarvoor op in de Verenigde Staten, waar boksen nog een stapje groter is dan in Europa.



Ze meldt op haar Instagram-account er overigens uitdrukkelijk bij dat ze nog steeds groot fan is van FC Barcelona. En dat ze heel graag haar grote idool Lionel Messi wil ontmoeten.





Parabéns @amanda_leoa Chupa @rondarousey #UFC207 Een foto die is geplaatst door Suzy Cortez (@suzycortezoficial) op 31 Dec 2016 om 10:22 PST

Grande vitória! 0-4 @fcbarcelona #LaLiga #MissBumbum #SuzyCortez #FCBarcelona Een foto die is geplaatst door Suzy Cortez (@suzycortezoficial) op 22 Jan 2017 om 2:13 PST

Haar passie voor FC Barcelona en Lionel Messi heeft ze nog wel steeds behouden. Vorige week bedankte ze de Blaugrana en de sterspeler nog na de 4-0 zege bij SD Eibar.