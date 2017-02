Anelka bij Roda in voetsporen opvallende CL-winnaars

Edgar Davids (Telstar)

Als speler won én verloor hij een Champions League-finale. In 1995 trok hij met Ajax aan het langste eind, om in 2003 met Juventus na strafschoppen te verliezen. Zo groots als zijn actieve loopbaan, zo klein is Davids' trainerscarrière tot nu toe. Als speler/trainer zette hij bij Barnet FC zijn eerste stappen als oefenmeester, om meteen te degraderen van het vierde naar het vijfde Engelse niveau. In 2015 kondigde de pitbull aan een gooi te doen naar het trainersdiploma, maar twee jaar later heeft hij die nog niet in bezit. Na een snuffelstage bij FC Twente liep hij in januari 2017 drie weken mee met onder andere Frank Korpershoek en Benjamin van den Broek, spelers van eerstedivisionist Telstar.







Frank Rijkaard (Sparta)

Sloot zijn actieve carrière af met de Champions League-winst in 1995 en begon drie jaar later aan zijn trainersloopbaan als bondscoach van het Nederlands elftal. Frank Rijkaard haalde op het EK in eigen land de halve finale en pakte zijn koffers. Een opmerkelijke stap maakte de oefenmeester een jaar later door te kiezen voor Sparta Rotterdam. Ondanks het binnenhalen van 84-voudig international Aron Winter eindigden de Spangenaren op de zeventiende plaats. In de nacompetitie ging het mis en voor het eerst in de clubhistorie degradeerde Sparta uit de Eredivisie. Ondanks het debacle kon Rijkaard een jaar later doodleuk aan de slag bij FC Barcelona, om daar in 2006 de Champions League te winnen.



Jaap Stam (FC Zwolle / PEC Zwolle)

De verstandsverhouding tussen Jaap Stam en Sir Alex Ferguson kreeg een flinke knauw toen de biografie verscheen van De Rots van Kampen. Het conflict leidde in 2001 tot het vertrek van Stam uit Manchester. Twee jaar eerder wonnen Stam en Ferguson nog samen de Champions League, na een bizarre comeback tegen Bayern München. Tegenwoordig is Stam trainer. Hij timmert aardig aan de weg bij Reading. Zijn eerste kennismaking met het vak vond echter plaats in de Jupiler League, in 2009. Samen met Claus Boekweg volgde hij bij FC Zwolle de ontslagen Jan Everse op, om vervolgens nog drie jaar te functioneren als rechterhand van Art Langeler.







Patrick Kluivert (NEC)

Als een raket schoot de carrière van Patrick Kluivert uit de startblokken. Achttien jaar was de spits toen hij met het befaamde puntertje Ajax aan de Champions League hielp. Nadat zijn loopbaan als een nachtkaars uitging bij Lille, concentreerde de vader van Justin zich op het trainersvak. Eerst als stagiair bij AZ en vervolgens als veldtrainer bij NEC. Kluiverts laatste job in Nederland was bij FC Twente, waar hij het beloftenteam onder zijn hoede had. Tegenwoordig is de 79-voudig international een hoge pief bij een van de rijkste clubs ter wereld: Paris Saint-Germain.

Michael Reiziger (Sparta)

Ook Michael Reiziger speelde mee in de Champions League-finale van 1995. Als rechtsback stond hij tegenover de latere bondscoach van Italië, Roberto Donadoni. Zo ver schopte Reiziger het nog niet. Na het succesvol afleggen van de trainerscursus sloot de 72-voudig international in de zomer van 2013 aan bij Sparta Rotterdam. Eerst als jeugdtrainer, inmiddels als assistent-trainer van Alex Pastoor. Toen de hoofdtrainer onlangs geschorst op de tribune zat, nam Reiziger de leiding tijdelijk over.



Raimond van der Gouw (AGOVV)

Als Nederlander de Champions League winnen, maar nooit in beeld bij Oranje. Het geldt voor Ajacieden als Fred Grim en Tarik Oulida, maar ook voor Raimond van der Gouw. Laatstgenoemde was zes jaar lang de trouwe reservedoelman bij Manchester United. Daar zat hij ook op de bank tijdens de gewonnen Champions League-finale van 1999. Al tijdens zijn actieve loopbaan ging Van der Gouw aan de slag als keeperstrainer. Zijn eerste club was AGOVV, waar hij op dat moment ook nog zelf onder de lat stond. Na een korte periode bij Sunderland houdt Van der Gouw zich al weer sinds 2009 bezig met de doelmannen van Vitesse.







Finidi George (PEC Zwolle)

Naast Anelka de enige buitenlander in het rijtje. Deze Nigeriaanse middenvelder speelde in de Champions League-finale van 1995 de volledige wedstrijd mee. Na het beëindigen van zijn actieve carrière, in 2004 bij Real Mallorca, bleef het lang stil rond Finidi George. Totdat hij in het voorjaar van 2013 ineens opdook bij PEC Zwolle. Samen met Jaap Stam dus. Als stagiair, in het kader van de trainerscursus. Een tijdje liep hij mee in de jeugdopleiding van de Blauwvingers, maar daar is hij inmiddels weer vertrokken. Vergeten is hij niet, want 'De Likt' bracht in 2015 nog een ode aan de voormalig Champions League-winnaar…







Peter van Vossen (Fortuna Sittard)

Won deze man de Champions League? Jazeker! In het seizoen 1994/1995 speelde ook Van Vossen bij Ajax. Sterker nog, hij mocht regelmatig meedoen. Toch vertrok de aanvaller na de historische Champions League-overwinning uit Amsterdam. Istanbulspor tikte drie miljoen gulden af voor Van Vossen, die vier jaar later met Feyenoord de landstitel zou winnen. Als trainer slaagde Van Vossen er tot dusver niet in om prijzen te winnen. AGOVV en RBC Roosendaal gingen zelfs failliet vlak nadat de 31-voudig international er werkzaam was. Bij FC Omniworld ging het al niet veel beter en bij zijn laatste werkgever, Fortuna Sittard, werd Van Vossen in 2015 ontslagen.



*In bovenstaande tekst is telkens uitgegaan van de Champions League (vanaf 1992). De Europa Cup I is niet meegenomen. Foto's: Pro Shots.