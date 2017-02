Nieuwe eigenaar Roda JC: ''Over vijf jaar Champions League''

Roda JC Kerkrade haalde in de afgelopen transferperiode een reeks aan spelers naar Zuid-Limburg. De meest opvallende aanwinst is echter geen speler. Nicolas Anelka, oud-spits van onder andere Arsenal en Real Madrid, is voortaan adviseur van mede-eigenaar Aleksei Korotaev. Het duo werd vrijdagmiddag officieel gepresenteerd.

''Het is een droom die uitkomt. Ik ben vereerd en wil graag iedereen bedanken. Ik ben er klaar voor. Ik hoop nog vijftig jaar verbonden aan de club te zijn. Ik wil dit project op de lange termijn ontwikkelen, dit is niet voor twee of drie jaar,' tekent Voetbal International uit zijn mond op.





Nicolas Anelka in Roda JC tenue. It's really happening. pic.twitter.com/4NZwWln54Q — Lars Delnoy (@larsdelnoy) 3 februari 2017

The eagle has landed in Kerkrade: Nicolas Anelka. #rodajc pic.twitter.com/TqtQiXKck9 — Sven Claes (@svenclaes) 3 februari 2017

En daar is Nicolas Anelka pic.twitter.com/sIbewMzS7d — Erik van Haren (@ErikvHaren) 3 februari 2017

''Ik hoop in de toekomst ook in Real Madrid te investeren. Dat zou geweldig zijn, maar het gaat niet alleen om de clubnaam, maar ook om de mensen. Ik moet dingen stap voor stap doen. Roda is mijn eerste club'', benadrukt Korotaev. ''Ik moet voorzichtig zijn, want ik wil niet te veel druk op de ploeg leggen, maar ik ben wel ambitieus. Over vijf jaar zou ik Champions League willen spelen met Roda JC.''''Via Stijn Janssen, een supporter van de club uit Kerkrade, zijn we bij Aleksei uitgekomen'', verklaarde algemeen directeur Wim Collard. Ook technisch directeur Ton Caanen kwam aan het woord: ''Het zal too good to be true hebben geleken, dat was voor ons ook zo. Maar houdt dat idee maar vast, want het is wel zo.''''Aleksei had zich verdiept in de club en gaf aan graag langs te willen komen. 4 januari kwam Aleksei met Janssen om club te leren kennen en mensen te leren kennen. Sindsdien is het enthousiasme gegroeid. Korotaev is een enorme liefhebber, een bewogen man die houdt van voetbal. Ik hoop dat het goede gevoel dat wij hebben op jullie overkomt'', aldus de 'td' van Roda JC Kerkrade.