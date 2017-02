El Ahmadi bezig aan indrukwekkende reeks in shirt Feyenoord

De lijstaanvoerder uit Rotterdam-Zuid verloor deze jaargang slechts één keer. Op zondag 6 november bleek hekkensluiter Go Ahead Eagles te sterk voor de formatie van Giovanni van Bronckhorst (1-0). De degelijke routinier op het middenveld was destijds geblesseerd en prompt werd een nederlaag geïncasseerd.





26 - Karim El Ahmadi has not lost any of his last 26 Eredivisie games for @Feyenoord (W21 D5). Return. pic.twitter.com/jBIF5gvhHc