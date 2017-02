Vijftien jaar geleden: Van Persie maakt debuut voor Feyenoord

Robin van Persie droomde over debuteren in Feyenoord 1. Precies vijftien jaar geleden, op 3 februari 2002, kwam die jongensdroom uit. 'RvP' kwam als invaller binnen de lijnen in de thuiswedstrijd tegen Roda JC Kerkrade (5-0 overwinning). Een paar maanden later stond de eigenzinnige aanvaller met de UEFA Cup in zijn handen.