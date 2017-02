Dit is waarom Bayern liefst 100 miljoen (!) overheeft voor Alli

Welgeteld honderd miljoen euro heeft Bayern München over voor Dele Alli (20). De youngster van Tottenham Hotspur is op dit moment een van de meest gewilde spelers op de Europese velden. Hij zal het komende decennia nog talloze keren voorbijkomen in het transfercircuit. Maar waarom eigenlijk en welk verhaal zit er achter dit talent?

Paspoort van Bamidele Jermaine 'Dele' Alli:

Geboren: 11 april 1996

Geboorteplaats: Milton Keynes

Lengte: 188 cm

Gewicht: 73 kg

Contract tot: 2021

Profdebuut: Cambridge United 0-0 MK Dons, 2 november 2011

Speelde voor: Tottenham Hotspur & MK Dons

Debuut Engels elftal: Engeland 2-0 Estland, 9 september 2015



Amper zestien jaar is Alli als hij zijn profdebuut maakt namens MK Dons. Vanaf moment één blijkt hij een ware balkunstenaar tussen de lijnen. Zijn allereerst balcontact in het betaalde voetbal is namelijk een hakbal. Door zijn geweldige techniek, koele uitstraling en losse manier van voetballen lijkt het wellicht alsof Alli op zijn talent teert. Niets is echter minder waar.



Ouders

Want een makkelijke jeugd had Alli zeker niet. Op 13-jarige leeftijd werd hij door zijn moeder Denise uit handen gegeven. Ze kon niet voor hem zorgen. Dus kreeg hij adoptieouders in een pleeggezin. Ondanks dat heeft Alli tot op de dag van vandaag nog altijd goed contact met zijn moeder.

Zijn vader Kenny werd geboren in Nigeria. Dus toen bleek dat Alli een alleraardigst balletje kon trappen, ging al snel zijn telefoon. Oud-voetballer John Fashanu hing aan de lijn om te vragen of hij niet toevallig het groen van Nigeria wilde verdedigen. Niet geheel toevallig riep Roy Hudgson hem een maand later op voor Engeland. Het zekere voor het onzekere, moet de keuze gedacht hebben.

Helaas voor Alli kwam die opriep 'pas' in 2015. Daardoor speelde hij nooit samen met zijn grote idool Steven Gerrard, van wie Alli in zijn jonge jaren een groot fan was. De legendarische Liverpool-captain zag in een interview de gelijkenissen tussen zichzelf en de Tottenham-speler. "Hij is beter dan ik op die leeftijd was", voegde hij er tussen neus en lippen door nog even aan toe.

Van Gaal

De eerste die Alli echt ontdekte was uiteraard Louis van Gaal. Alleen had hij dat waarschijnlijk liever niet gehad. Tijdens de geweldige League Cup-zege van MK Dons op Manchester United (4-0) was Alli namelijk een van uitblinkers. Wie overigens destijds ook van de partij was, was Will Grigg. De Ier scoorde twee doelpunten en was toen al on fire. Misschien had Van Gaal het duo beter meteen mee terug kunnen nemen in de bus?



De wedstrijd in 2014 was een van de redenen voor Tottenham Hotspur om Alli, die de League One inmiidels duidelijk was ontgroeid, naar Londen te halen. Mauricio Pochettino was door Alli's loopvermogen, geweldige steekpasses en krachtige volleys binnen no time overtuigd van dienst kwaliteiten. Met zijn twintig jaar is hij inmiddels niet meer weg te denken uit de basis van de Spurs. Hij zorgde er bijvoorbeeld afgelopen maand hoogstpersoonlijk voor dat de zegereeks van Chelsea na twaalf zeges abrupt werd beëindigd. Zijn statistieken zijn voor een twintigjarige middenvelder bovendien belachelijk goed.

Club Wedstrijden Doelpunten Assists MK Dons 88 24 15 Tottenham 76 23 16 Engeland 15 2 2

Wist je dat…

…als Alli scoort, de Spurs nooit verliezen

…Alli eerder twintig doelpunten had in de Premier League dan zijn idool Gerrard? Alli al na 52 duels, Gerrard 169. Ook Scholes (74), Beckham (90) en Lampard (14) deden er beduidend langer over dan de Tottenham-ster

- er sinds de start van het seizoen 2015/16 geen middenvelder in de Premier League is die vaker scoorde dan Alli?



Sterker nog: Alli scoorde sinds het seizoen 2015/16 vaker dan iedere andere speler onder 23 jaar in de sterkste vijf competities van Europa (Duitsland, Engeland, Spanje, Italië en Frankrijk). Bizar als je bedenkt dat Alli geen spits, maar middenvelder is en nog altijd pas twintig jaar. Is er dan helemaal niets negatiefs over hem te vinden?



Schorsing

Toch wel. Hoewel de aanvallende middenvelder nog nooit een rode kaart kreeg, raakte hij in 2016 wel in opspraak. Zijn vorige seizoen eindigde namelijk voortijdig omdat hij een schorsing kreeg op basis van videobeelden. In het duel met West Bromwich Albion (1-1) sloeg hij in de maag van Claudio Yacob. Hij moest drie duels toekijken en kon zodoende eerder met vakantie. Desondanks werd hij overigens opgenomen in het Premier League-elftal van het jaar.

En ook dit seizoen maakt Alli veel indruk. Het is de reden dat Bayern München naar verluidt honderd miljoen euro op tafel wil leggen. Van de transfersom van ruim zes miljoen die Tottenham op tafel legde raakte Alli in elk geval niet in de war. Presteren deed ie. Een betere jonge middenvelder dan Alli is er op dit moment wellicht wel niet te vinden op de Europese velden. Is hij honderd miljoen euro waard?

Doelpunten van Alli met een verhaal:

Scorend vermogen is een van de kwaliteiten die Alli van zijn voorbeeld Gerrard afkeek. Zijn allereerste doelpunt kwam met heel veel moeite tot stand, maar daarna gaat het steeds makkelijker. Met twee rake kopballen tegen Chelsea als sprekend voorbeeld. Er zijn hieronder echter meer goals met een leuk verhaal.

De mooiste

Tenminste, voorlopig. Alli maakte nog al wat mooie treffers in zijn toch nog korte loopbaan, maar deze op 23 januari 2016 tegen Crystal Palace was wel heel fijn. Hij werd niet voor niets gekozen tot doelpunt van de maand. KOEKOEK!

De eerste voor Frankrijk (en de mooiste!)

Niet alleen heel mooi, maar ook nog eens zijn eerste interlandgoal, op Wembley, tegen zijn ploeggenoot Hugo Lloris. Je zou denken dat de Franse goalie wel weet hoe Alli schiet, maar deze pegel is echt onhoudbaar.

De eerste in het profvoetbal (vanaf 0:43)

Gemaakt liggend op zijn rug, als jochie van 17. Hij kon de mooie steekpass tegen Stevenage op 28 september 2013 nog nét onder controle krijgen in het strafschopgebied, maar gleed daardoor wel uit. Een probleem was dat echter niet. Kijk maar!





De kopballen!

Met het hoofd maakte Alli zijn eerste officiele goal in dienst van Tottenham Hotspur. Er zouden nog velen volgen en er volgen waarschijnlijk nog velen. Maar niet velen met het hoofd. Scoren via een kopbal doet Alli namelijk zelden. Maar zijn allereerste in dienst van de Spurs was wel met het hoofd. En tegen Chelsea lukte het zelfs tweemaal in één wedstrijd.