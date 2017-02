El Ahmadi terug bij Feyenoord, wie verliest zijn basisplaats?

Luxeproblemen voor Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst. Controleur Karim El Ahmadi is terug van de Afrika Cup en heeft een basisplaats tegen FC Twente, aanstaande zondag in de Grolsch Veste. Er moet dus iemand op de bank plaatsnemen. Wie gaat dat worden?

Sportjournalist Bart Vlietstra denkt dat vleugelspits Steven Berghuis het kind van de rekening is, zo vertelt hij in FC Rijnmond: ''Kuyt is heel slim. Tegen de onervaren verdediging van FC Twente kan hij van waarde zijn met zijn slimmigheden. En Jens Toornstra is handig voor de opkomende backs van FC Twente.''



Oud-aanvaller Geert den Ouden denkt dat Toornstra gepasseerd wordt: ''Ik vind het vooral heel erg goed om te zien dat Berghuis eindelijk zijn vorm te pakken heeft. Ik denk niet dat Van Bronckhorst hem weer op de bank gaat zetten.''