David Neres met nummer 7 bij Ajax, bijzonder nummer in EL

Ajax beschikt binnenkort over het Braziliaanse talent David Neres. De titelkandidaat uit Amsterdam maakte twaalf miljoen euro over naar São Paulo. De nieuwbakken Ajacied, negentien lentes jong, krijgt het shirt met rugnummer 7.

David Neres zal in de @eredivisie te bewonderen zijn met rugnummer #WelkomDavid pic.twitter.com/DlH2YGP3TR — AFC Ajax (@AFCAjax) 3 februari 2017

Het @EuropaLeague-rugnummer van Neres is — AFC Ajax (@AFCAjax) 3 februari 2017

Neres draagt in de Europa League het shirt met rugnummer 77. Ajax stuit in de achtste finale op Legia Warschau. De heenwedstrijd in Polen is op donderdag 16 februari. Precies een week later volgt de return in Amsterdam.