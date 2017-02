Zieltogend ADO verliest weer, Vitesse stijgt naar plaats vijf

Een vlotlopende aanval van de bezoekers resulteerde na 29 minuten in een doelpunt van vleugelspits Adnane Tighadouini. Twee minuten later was het weer raak voor de halve finalist in de KNVB Beker. De mee opgekomen Kelvin Leerdam ontsnapte aan buitenspel en legde de bal breed op Ricky van Wolfswinkel, die vervolgens simpel kon binnentikken.



ADO Den Haag, met aanwinsten Abdenasser El Khayati, Randy Wolters en Guyon Fernandez, kon ook in de tweede helft geen vuist maken. Laatstgenoemde werd in de slotfase gewisseld voor de weer fitte Mike Havenaar. Het winnende Vitesse stijgt naar de vijfde plaats, de eredivisionist uit de residentie voelt de hete adem van Roda JC Kerkrade en Go Ahead Eagles in de nek.