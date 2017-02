Wie waren de voorgangers van Ajacied Dijks bij Norwich?

"Its a good clubn with a good history. I can play here." Mitchell Dijks liet er in zijn steenkolen Engels geen gras over groeien: hij kan zaterdagmiddag (16:00 tegen Cardiff City) spelen in het shirt van Norwich City. Maar hij is zeker niet de eerste Nederlander die op Carrow Road gaat aantreden. En hetzelfde geldt natuurlijk voor landgenoot Yanic Wildschut. Maar wie ging het duo eigenlijk voor in het geelgroen?

1. Ricky van Wolfswinkel

Het is een wonder dat Norwich liefst acht miljoen euro over had voor Wildschut, een voetballer die minder goed staat aangeschreven dan Van Wolfswinkel destijds toen hij overkwam van Sporting Clube de Portugal. De spits werd voor tien miljoen euro overgenomen, maar flopte volledig bij Norwich. 25 duels, 1 doelpunt.



Veel te duimen was er niet voor Ricky bij Norwich...

2. Leroy Fer

Zette zijn abonnement op verlengen in bij Norwich. Kwam tegelijk met Van Wolfswinkel, maar liet in tegenstelling tot de huidige spits van Vitesse wél een goede indruk achter. Ondanks de degradatie was Queens Park Rangers wel geïnteresseerd in de middenvelder, waardoor Fers avontuur bij Norwich tot één seizoen beperkt bleef.



Fer degradeerde bij Norwich voor het eerst; QPR volgde. Ook bij Swansea dreigt het fout te gaan...

3. Marceo Rigters

Nederlandse spitsen en Norwich. Het lijkt geen gelukkige combinatie. Ook met Rigters was het namelijk geen succes. Hij kreeg er meer kilo's bij dan dat hij wedstrijden speelde, maar wonderwel kwam hij toch nog twee keer in actie voor The Canaries. Inmiddels speelt hij ergens in de kelder van het amateurvoetbal.





Rigters was, mede door blessureleed, maar zelden in het tricot van Norwich te zien.

4. Jurgen Colin

Voor vier ton werd de rechtsback naar Engeland gehaald. Na een lastige beginperiode deed hij het eigenlijk opvallend goed. Het leverde hem een transfer naar Ajax op, maar dat was duidelijk een stapje te hoog. Toch speelde Colin bijna zestig duels voor Norwich; alleen namens Anorthosis Famagusta kwam hij vaker in actie. Al zegt dat misschien ook wel iets over de carrière van de achterhoedspeler.



Het gele shirt van RKC lijkt best iets op dat van Norwich. Het salaris waarschijnlijk een stuk minder...

5. Fernando Derveld

Met het postuur van een uitsmijter bij de plaatselijke beachclub was Derveld helemaal op zijn gemak in Engeland. Toch kon hij nooit écht overtuigen en toen er een nieuwe manager werd aangesteld kon hij dan ook vertrekken. Onder de streep had hij 22 optredens achter zijn naam staan. Uiteindelijk was Derveld, die goed kan schilderen, op het doek toch beter dan op het gras.





In Friesland was Derveld uiteindelijk succesvoller dan bij Norwich.

6. Raymond de Waard

De linksbuiten werd door Norwich voor een destijds fors bedrag overgenomen van SC Cambuur. In Leeuwarden zullen ze geen traan hebben gelaten, want in Engeland was De Waard vaker geblesseerd dan dat hij meetrainde. Na tien duels zat het avontuur in Engeland er al weer op. Raymond was De 225.000 gulden niet Waard.





Een betere illustratie voor bij zijn tijd in Engeland is er waarschinlijk niet te vinden.

7. Dennis van Wijk

Last, but not least. Sterker nog: waarschijnlijk de succesvolste Nederlander bij Norwich so far. Begonnen als amateur, maar uiteindelijk uitgegroeid tot (cult)held. Ruim honderdvijftig wedstrijden speelde hij in het geelgroen. Hij won zelfs de League Cup en promoveerde ook met Norwich. Wel nadat het een jaar eerder gedegradeerd was.





Na zijn actieve loopbaan was Van Wijk veelvuldig actief als trainer/coach.