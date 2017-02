Enorme leegloop dreigt voor PSV komende zomer

Aan Davy Pröpper wordt nog altijd getrokken. Hoewel de transfermarkt in Nederland gesloten is, mogen ze in Rusland nog altijd transfers doen. Mocht het inderdaad tot een overgang van de middenvelder komen, kan dat zomaar eens het begin van een grote leegloop van spelers zijn uit Eindhoven. Hoe dan ook wordt het een drukke zomer voor Marcel Brands.

Huurlingen

Naast het mogelijke vertrek van Pröpper bij PSV kent de selectie van trainer Phillip Cocu een opvallend hoog aantal huurlingen. Marco van Ginkel wordt voor een half jaar gehuurd van Chelsea en vertrekt in principe sowieso; hetzelfde geldt voor Siem de Jong die terugkeert naar Newcastle United. En wat gebeurt er met Oleksandr Zinchenko? De kans dat hij al een werkvergunning krijgt in Engeland is klein en PSV heeft een optie voor nog een jaar. Maar wil Cocu nog een seizoen met hem verder?

Verhuurde spelers

Ooit werd Adam Maher (Osmanlıspor) gehaald als de verlosser op het middenveld bij PSV, inmiddels is het een blok aan het been van PSV. Dit seizoen werd hij verhuurd, maar ook komend jaar is er geen rol weggelegd in Eindhoven voor Maher. Hetzelfde geldt voor Marcel Ritzmaier (Go Ahead Eagles) en Rai Vloet (FC Eindhoven). Beide spelers lijken geschikt voor het niveau van de onderkant van de Eredivisie en voegen niets aan PSV toe. Een definitief vertrek lijkt voor beide partijen de beste oplossing. En ook voor Jordy de Wijs wordt het spannend. De centrale verdediger stond te boek als groot talent, maar brak nooit echt door. Bij Excelsior mag hij een nieuwe kans afdwingen in de hoofdmacht van PSV.

Transfergegadigden

Jetro Willems verlengde zijn contract in december met de boodschap dat hij wilde dat PSV nog een transferbedrag voor hem kon beuren. Een uittocht uit Eindhoven komende zomer lijkt daarom bijna een zekerheidje, al is de vraag of er veel clubs geïnteresseerd zijn voor de linksback die al het hele seizoen uit vorm is. Jeroen Zoet is op zijn beurt juist bezig aan een ijzersterk seizoen. Eerder toonde Atlético Madrid al interesse in de goalie, die voor PSV onhoudbaar lijkt. Dat lijkt ook te gelden voor Andrés Guardado. Technisch directeur Brands gaf zelfs al openlijk toe mee te werken aan een vertrek van de captain komende zomer. De Mexicaan wil per se het WK 2018 spelen en denkt dichterbij huis beter in de picture te kunnen blijven. Wordt vervolgd.

Ook voor Santiago Arias was de laatste dagen van de afgelopen transfermarkt veel belangstelling. Onder meer West Ham United wilde de rechtsachter inlijven. De Premier League is sowieso financieel een flinke stap voorwaarts. Het zijn competities waar Héctor Moreno openlijk van droomt. Dit weekend gaf hij nog aan te hopen op een terugkeer naar Spanje. Wie weet komende zomer al. En wat gebeurt er met Menno Koch? Gewogen en te licht bevonden bij FC Utrecht, dus wat moet PSV met hem?

Conclusies

Met een beetje pech stroomt dus de halve selectie van PSV leeg komende zomer. Gelukkig voor Brands zal de kas met elke overgang weer toenemen, omdat er geen aflopende contracten zijn in Eindhoven. Toch zullen ze in het Philips Stadion op de achtergrond al druk bezig zijn met allerlei schaduwlijstjes en mogelijke opvolgers. In elk geval van de dragende spelers die op de nominatie staan te vertrekken. Dat het een drukke zomer wordt voor Brands en PSV lijkt dan ook een understatement.





Met een beetje pech ziet deze foto er volgend jaar heel anders uit en ontbreken de dikgedrukte spelers: Isimat, Ramselaar, Arias, Pereiro, Guardado, Schwaab, Van Ginkel, Luuk de Jong, Pröpper, Zoet.