Pechvogel Schaars wéér lang geblesseerd: "Scheelt wel vijf procent"

Het is een seizoen van uitersten voor Stijn Schaars. Na een geweldig begin bij sc Heerenveen verdiende hij een oproep van bondscoach Danny Blind voor het Nederlands elftal. Maar juist terug in het geliefde shirt van Oranje ging het mis. De middenvelder raakte geblesseerd. Ook de komende weken ontbreekt hij nog bij de Friese formatie.

Het is zeker niet voor het eerst dat Schaars met een zware blessure te maken heeft. Nog voor zijn grote doorbraak bij AZ had hij al zware operaties achter de rug. "Mijn driedubbele enkeloperatie bij AZ heeft mijn mogelijkheden beperkt. Ik was altijd sneller, kon beter wenden en keren, hoger springen", somt de 24-voudig international op tegenover ELF Voetbal. "Vóór mijn operatie kon ik ook makkelijker vanuit de tweede lijn schieten. Eén à twee procent beter zijn is in de voetballerij al veel, dit heeft mij zeker vijf procent gekost."

Als jong talent waren die tegenslagen niet altijd even makkelijk. Met name omdat Schaars een van de grootste talenten uit zijn lichting was en hem een grote toekomst werd voorspeld. "Mede door mijn blessures is de hele grote toekomst die ze mij in de jeugd voorspelden nooit uitgekomen. Ik moest accepteren dat ik door mijn blessure nooit meer mijn oude niveau zou halen. Anderzijds heb ik ervan geleerd dat je niet iedereen altijd kunt vertrouwen. Ik was 21 en stond heel naïef in het leven. De dokter die mij de eerste twee keer opereerde wist blijkbaar niet goed waarover hij het had. Op dat moment vertrouw je hem blind. Maar als je na een tijdje bij iemand anders terechtkomt, weet je wel beter."

De blessures van Schaars die twee maanden of meer herstel kostten: Club Blessure Tijd van afwezigheid AZ Heup Twee maanden AZ Enkel Anderhalf jaar Sporting Meniscus Twee maanden Sporting Enkel Vier maanden PSV Knie Acht maanden PSV Kuit Drie maanden Heerenveen Enkelblessure Twee á drie maanden

Snelheid

Door zijn blessure en bijbehorende revalidatie verloor Schaars naar eigen zeggen snelheid. Toch vindt hij niet dat hij té traag is voor het topvoetbal. "Ik ben snel in mijn bovenkamer. Voor de positie waar ik speel heb je minder sprintsnelheid nodig. Alleen in de absolute top, Barcelona, Real Madrid, natuurlijk wel. Door goed te anticiperen op het spel kun je voorkomen dat je een sprintduel moet aangaan. In dat anticiperen ben ik steeds beter geworden."

Hoewel ook PSV-trainer Phillip Cocu daarin een meester was, leerde Schaars die lessen in Eindhoven met name van een medespeler. "Ik lette altijd op Andrés Guardado. Hij heeft van mij een betere voetballer gemaakt. Hij leest de situatie zó snel en handelt daar ook naar. Ik zag ook dat hij soms dingen bewust niet deed. In mijn goedheid wilde ik vaak iedereen helpen. Als de linksback één tegen één stond, sloot ik bij voor de rugdekking. Dat ging dan wel ten koste van mijn eigen man. Andrés deed dat nooit. De linksback moet zichzelf maar redden, anders wordt hij wel gewisseld. Door dat niet meer te doen heb ik meer tijd in het veld voor de dingen die ik goed kan. Tegenwoordig houd ik bijvoorbeeld meer overzicht. Als de tegenstander dan balverlies heeft, weet ik waar iedereen staat voor de omschakeling. Minder rennen, meer kijken."

Europees voetbal

Voorlopig zal het echter ook echt alleen bij kijken blijven voor Schaars. Voor de winterstop kon hij nog enkele wedstrijden spelen om daarna rust te nemen. "Dat is voor mij vaak een afweging die ik moet maken. Als ik wel of niet train, kan ik dan spelen met mijn enkel? Het is continu kijken wat de beste oplossing is om zo fit mogelijk tussen de lijnen te staan. Ik hoef niet meer te trainen om beter te worden, maar om fit te blijven." Dat laatste lukte echter niet. Met een geïrriteerde enkel moet Schaars weer tijden toekijken.

En zonder Schaars zit Heerenveen, de verrassing van dit seizoen, even een in een iets mindere periode. Ondanks de komst van supertalent Martin Ödegaard wordt de routinier met node gemist op het middenveld. Na een goede start van de competitie is de doelstelling namelijk helder. Schaars: "Dat doel is in principe Europees voetbal. Mits er geen andere zware blessures komen. Heerenveen heeft een dramatisch jaar achter de rug. Als er straks opeens drie mensen wegvallen, hebben we wel een probleem."



Schaars in zijn jonge jaren namens AZ tegen VVV'er Honda.