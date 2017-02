'Ajax-man' Sno blij dat hij weer voetballer is

Evander Sno is na twee jaar in de anonimiteit terug op de Nederlandse velden. De middenvelder tekende, na een mislukt Belgisch avontuur in 2014, in januari opnieuw bij RKC Waalwijk, waar hij al twee periodes eerder actief was.

Een man staat met zijn twee zoontjes langs het hoofdveld van de Toekomst. "Evander, Evander", roept de man. Sno geeft Jong Ajax-trainer John Heitinga een klopje op zijn schouder en loopt naar de man toe. "Even een fotootje met die jongens? Je blijft toch een Ajax-man hè?" De middenvelder van RKC slaat zijn arm om de jongens heen, showt zijn brede glimlach en loopt weer verder.

"Of ik nog diezelfde Evander Sno ben als die van Ajax? Dat denk ik wel", zegt Sno na de verloren wedstrijd tegen Jong Ajax (4-1) tegenover ELF Voetbal. "Ik ben natuurlijk wel wat ouder, maar verder gewoon dezelfde speler."

"Ik probeer het team er doorheen te slepen in lastige momenten. Dat heb ik altijd wel gehad, ongeacht welke leeftijd ik had", zegt de inmiddels 29-jarige oud-speler van onder andere Celtic, Ajax en NEC. "Daarin ben ik nog wel dezelfde speler, ja. Maar ik ben niet de enige, hoor. Andere ervaren jongens uit het team nemen de boys ook op sleeptouw."

"Het klopt wel wat die man zei. Ajax blijft altijd mijn cluppie dus ik gun de club het beste. Ik kijk eigenlijk niet veel voetbalwedstrijden meer, maar wat ik wel zie is goed. Veel talenten van Ajax krijgen de afgelopen jaren de kans, dat vind ik goed om te zien. In de jaren dat ik er was, was dat minder het geval. Op dat vlak hebben ze goede stappen gezet."

Na een lange periode van stilte rondom Sno staat hij sinds januari weer op het voetbalveld. "En daar ben ik heel blij om. Het is nooit leuk om stil te staan, al had ik in die periode wel tijd voor mijn kinderen. Ik blijf altijd een voetballer en wil gewoon spelen. Ik bleef de afgelopen jaren wel voor mezelf trainen met Nordin Wooter (trainer Ajax O15, red.), maar ben blij dat ik nu weer echt kan voetballen."

"Ik ben blij dat dat weer bij RKC kan. De club is eigenlijk niet veel veranderd in de afgelopen jaren", zegt hij. "Er is nog steeds dezelfde visie. We speelden toen wel in de Eredivisie, dat klopt. Alleen nu stonden we in januari ook onderin, dus wat dat betreft is er ook niet veel veranderd. Alle koppen staan dezelfde kant op en we richten ons allemaal geheel op RKC om wedstrijden te gaan winnen."