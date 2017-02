FactCheck: is Lionel Messi echt beter in grote wedstrijden?

Woensdag zette Barcelona een belangrijke stap richting de finale van de Copa del Rey. Mede dankzij een doelpunt van Lionel Messi wisten de Catalanen de eerste halve finale met 2-1 te winnen bij Atlético Madrid. Na de wedstrijd gaf Barcelona-trainer Luis Enrique aan dat Messi op zijn best is in de grote wedstrijden. In hoeverre klopt deze uitspraak van de oefenmeester als we kijken naar het huidige seizoen?

Tot zover staat de teller van de kleine Argentijn op vijftien doelpunten en zes assists in de Primera División. We pakken de statistieken van WhoScored en Marca er bij en vergelijken zijn prestatie tegen de andere ploegen in de top vier van Spanje met de overige wedstrijden.



Primera División

Tegenstander:

Real Madrid/Atlético/Sevilla Tegenstander:

Overig Wedstrijden 3 14 Goals 1 14 Assists 1 5 Gemiddeld rapportcijfer 7.6 8.3



De laatste tijd wil het in de competitie voor de flegmatieke linkspoot nog niet echt lukken tegen grote tegenstanders. Met slechts één goal en één assist is dit, hoe gek het ook klinkt, niet wat we van Messi gewend zijn. Zijn overige wedstrijden zijn dan wel weer echt Messiaans, waar hij 'gewoon' een op een loopt met zijn doelpunten. Messi speelde tegen Sevilla naar behoren met een doelpunt en een assist, maar had in het treffen met de topclubs uit Madrid niet bijster veel in te brengen.



Champions League

Tegenstander:

Manchester City Tegenstander:

Celtic Tegenstander:

Borussia M'gladbach Wedstrijden 2 2 1 Goals 4 5 1 Assists 1 1 0 Gemiddeld rapportcijfer 8.8 9.6 8.5



In bekerwedstrijden haalt Enrique wel zijn gelijk. In de Copa del Rey was Messi al eerder beslissend voor zijn ploeg met een goal en twee assists in de kwartfinale tegen Real Sociedad. In de Champions League haalde de inmiddels 29-jarige vedette bizarre cijfers met tien doelpunten in slechts vijf wedstrijden. In de groepsfase van het kampioenenbal stond hij op in de belangrijke wedstrijd tegen Manchester City, op papier de sterkste tegenstander. De ploeg van Enrique versloeg de Engelsen met 4-0 en Messi was met een hattrick en een assist niet af te stoppen.



Het blijkt dus dat Messi vooral in de groepsfase en knock-outwedstrijden zich van zijn beste kant laat zien. In de competitie moet hij het tot zover hebben van doelpunten tegen mindere tegenstanders. Desondanks zou het ons niet verbazen als hij in de volgende topwedstrijd er vier tegen de touwen jaagt, het blijft immers Messi.