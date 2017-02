Chelsea wint opnieuw: de wederopstanding van Eden Hazard

Chelsea heeft goede zaken gedaan in de jacht op het kampioenschap. Arsenal werd op Stamford Bridge met 3-1 verslagen. Eden Hazard werd door vele critici al afgeschreven na zijn dramatische seizoen afgelopen jaar, maar is nu weer enorm belangrijk voor The Blues met een doelpunt. De wederopstanding van een Belg in Engelse dienst.

In een moeizaam jaar voor Chelsea deelde Hazard mee in de malaise. De linksbuiten was geen schim van de Hazard van het jaar daarvoor en kwam in het hele seizoen tot slechts vier treffers. Hij kreeg veel kritiek te verduren en er werd gesproken over een zomers vertrek. Om een beter beeld te geven van de herboren Belg vergelijken we zijn huidige prestaties met die van vorig seizoen.



Betrokkenheid bij doelpunten (bron: Squawka)

2015/2016 2016/2017 Wedstrijden 31 23 Goals 4 10 Assists 4 3



Chelsea is de onbetwiste favoriet voor de titel en heeft dit mede te danken aan de goede vorm van Hazard. In het nieuwe 3-4-3 systeem komt de Belg goed tot zijn recht en krijgt hij de ruimte om de diepte in te duiken en gebruik te maken van zijn snelheid. Met snelle counters en een solide defensie is Chelsea bijna niet te kloppen. Dit seizoen weet de kleine rechtspoot weer wat scoren is en heeft hij nu al meer dan twee keer zoveel gescoord als in het seizoen 2015/2016. De Hazard die ooit voor ruim 35 miljoen euro van Lille werd gekocht is helemaal terug.



Andere statistieken (bron: Squawka)

2015/2016 2016/2017 Schotprecisie 56% 58% Gemiddeld aantal kansen gecreëerd 2.1 2 % aangekomen passes 86% 84% Voorwaartse passes per wedstrijd 25 27 Succesvolle passes per wedstrijd 38 40 Doelpunten binnen de zestien 3 8 Schoten binnen de zestien 21 33 % gewonnen duels 60% 68%



Aan alles is te zien dat Hazard dit seizoen met veel meer zelfvertrouwen speelt. Hij durft meer naar voren te passen en gaat vaker voor eigen succes als hij de bal binnen de zestien aan zijn voeten heeft. Met een zelfverzekerde Hazard in topvorm lijkt Chelsea goed op weg te zijn naar de titel.